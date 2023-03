Aktualisiert am

Krise in Libanon : Libanon hat jetzt zwei Zeitzonen

Der Uhrenturm vor dem libanesischen Parlament in Beirut Bild: EPA

Die Libanesen sind Kummer gewohnt. Der Wertverfall ihrer Währung vollzieht sich in so spektakulären Sprüngen, dass ihnen beachtliches strategisches Geschick abverlangt wird, um die richtige Menge harter Dollar zum richtigen Zeitpunkt auf dem Schwarzmarkt zu tauschen. Wenn sie denn an Dollar kommen. Sie müssen sich ständig auf neue Preise einstellen, auf spontan geschlossene Tankstellen oder auf nervtötende Autofahrten, weil wieder einmal eine Gruppe Unzufriedener ihrem Frust mit Straßenblockaden Luft verschafft.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut.



Doch die Regierung, die vor allem durch Tatenlosigkeit von sich reden macht, hat jetzt in einem unerwarteten Vorstoß den ohnehin schon schwer berechenbaren Alltag noch komplizierter gemacht: Sie hat verfügt, die Umstellung auf die Sommerzeit bis zum 20. April außer Kraft zu setzen. Und weil das Land so zerrissen und zermürbt ist, dass sich nicht alle daran halten wollen, kommt zu alltäglichen Standardfragen wie derjenigen nach den aktuellen Schwarzmarktkursen eine weitere hinzu: „Welche Zeit?“