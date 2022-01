Krise im Libanon : Fahnenflucht in die Backstube

Hauptfeldwebel Serge zeigt keine Regung, als das dumpfe Grollen ertönt. Plötzlich – und so laut, dass man meint, man könne die Wucht spüren. Es ist ja auch nicht der Lärm eines Gefechts. Es ist nur einer dieser Wintertage, an denen sich die Libanesen fragen, warum ihr Land auch beim Wetter nur großes Drama zu kennen scheint. Der Elitesoldat trotzt der nassen Kälte nicht in einem entlegenen Außenposten. Er steht in einer zugigen, menschenleeren Bar am Rande von Beirut, in die sich bei dieser Witterung so schnell keine Seele verirren wird. Der Starkregen, der mit dem Donnergrollen kommt, legt binnen weniger Sekunden einen kaum durchdringlichen Film auf die Windschutzscheiben der Autos auf der nahen Schnellstraße und füllt die tiefen Schlaglöcher, die man auf der Fahrbahn vor lauter Wasser nicht mehr sehen kann.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Hauptfeldwebel Serge kommt auch bei Unwetter. Zur Nachtschicht in seinem zweiten Job als Barkeeper. Er hat sich dafür schweren Herzens aus einer Kampfeinheit der Spezialkräfte an einen Schreibtisch versetzen lassen. „Was soll ich machen? Ich muss ja irgendwie überleben“, sagt er. Seine Arbeitswoche beschreibt der Hauptfeldwebel knapp mit „21/7“, 21 Stunden arbeiten an sieben Tagen, um dann seinen Tagesablauf durchzugehen: „Ich stehe um halb sechs am Morgen auf, gehe zum Dienst, fahre dann in die Bar, ziehe mich im Auto um, und mache den Laden hier gegen drei, halb drei in der Nacht zu. Dann schlafe ich drei Stunden, bis es wieder von vorne losgeht.“ So geht es schon seit Monaten, ohne Pause, die dunklen Augenringe zeugen davon.