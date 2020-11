Krise im Libanon : Gefangen in der Abwärtsspirale

Michel Aoun, Präsident des Libanon, am 10. November in Baabda Bild: dpa

Den einen Tag wird Leuten beim Behördengang gesagt, sie müssten ihr eigenes Papier für eine Quittung mitbringen – es sei der Verwaltung eben ausgegangen. Dann fehlen plötzlich die Marken, die es braucht, um Dokumente und Rechnungen offiziell zu beglaubigen. Plötzlich geben die Banken nur noch begrenzte Mengen an Bargeld aus. An einem anderen Tag quälen sich die Autofahrer von Tankstelle zu Tankstelle, weil diese nur noch in geringen Mengen Treibstoff herausrücken. Vier Stopps für eine Tankfüllung.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. F.A.Z.



An einem herrscht im Libanon derzeit kein Mangel: Episoden im Alltag, die illustrieren, dass das Land auf den Kollaps zusteuert. Der Staat, der jahrzehntelang von einem Kartell aus Oligarchen und früheren Warlords ausgeplündert wurde, ist bankrott. Die Infrastruktur verfällt ebenso wie der Wert der Landeswährung, was ein Problem ist in einem Land, das fast alles importieren muss. Den verzweifelten Libanesen schwindet in atemberaubender Geschwindigkeit die Kaufkraft. Inmitten dieser Krise verwüstete am 4. August eine monströse Explosion im Hafen von Beirut mehrere Stadtviertel. Und als wäre das noch nicht genug, schlägt jetzt auch die Corona-Pandemie mit voller Wucht durch.