„Unter Druck nicht möglich“ : Papst will vorerst nicht über Woelkis Rücktritt entscheiden

Papst Franziskus will vorerst noch nicht über das Rücktrittsangebot des Kölner Erzbischofs Rainer Maria Kardinal Woelki entscheiden. Es gebe viele Gruppen, „die Druck machen, aber unter Druck ist es nicht möglich, zu unterscheiden“, sagte er in einem Interview mit den europäischen Zeitschriften des Jesuitenordens, das am Dienstag veröffentlicht wurde. „Ich warte, bis es keinen Druck mehr gibt, um zu unterscheiden“. Es sei „in Ordnung“, dass es unterschiedliche Standpunkte gebe. „Das Problem ist, wenn Druck entsteht“.

Nach seiner Rückkehr aus der vom Papst verordneten fünfmonatigen „geistlichen Auszeit“ hatte Kardinal Woelki Anfang März mitgeteilt, dass er dem Papst seinen Rücktritt angeboten habe. In seinem Hirtenbrief zur Fastenzeit hatte er sein Rücktrittsangebot als Ausdruck einer „Haltung innerer Freiheit“, beschrieben, damit auch der Papst frei sei, zum Wohl des Erzbistums zu entscheiden. Franziskus sagte nun: „Als er zurückkam, bat ich ihn, ein Rücktrittsgesuch zu verfassen. Er tat dies und gab es mir“. Er habe Woelki damals an seinem Platz gelassen, „um zu sehen, was passieren würde“, sagte der Papst weiter. „Aber ich habe sein Rücktrittsgesuch in der Hand“. Die Dreimonatsfrist, die das Kirchenrecht für die Annahme eines Rücktritts vorsieht, hat Franziskus verstreichen lassen. Zuvor hatte der Kölner Erzbischof auch die „geistliche Auszeit“ zunächst als seinen Vorschlag dargestellt, dann aber eingestanden, dass der Papst ihm diese gegen seinen Willen verordnet habe.

Zugleich ließ der Papst wissen, dass er eine „finanzielle Visitation“ der Erzdiözese erwäge. Es gebe ein „wirtschaftliches Problem“, sagte Franziskus. Das Kölner Finanzgebaren steht schon seit geraumer Zeit im Fokus. Zuletzt hatte der Vatikan die Finanzierung der zwei Missbrauchsgutachten und der damit zusammenhängenden Rechts- PR-Beratung geprüft und sie für rechtens erklärt. Vieles deutet darauf hin, dass der Papst mit seiner Äußerung auf die Finanzierung der Kölner Hochschule für katholische Theologie anspielte, die ebenfalls ins Zwielicht geraten war.