Krise auf dem Mittelmeer : Situation der Geretteten auf der „Alan Kurdi“ verschlechtert sich

Das Rettungsschiff „Alan Kurdi“ liegt vor Malta und darf weiterhin nicht in den Hafen einfahren. Noch ist die Lage an Bord stabil – aber der Gesundheitszustand einiger Geretteter verschlechtert sich rapide.

Der Gesundheitszustand von drei aus Seenot Geretteten an Bord der „Alan Kurdi“ hat sich verschlechtert. Zwei 16 Jahre alte Jugendliche aus Somalia liegen derzeit im Hospital des Schiffes und werden vom Ärzteteam betreut. Zuvor hatten sie über Schmerzen im Bauch geklagt. Laut den Ärzten weisen sie starke Anzeichen von Erschöpfung auf. Beide sind unterernährt. Der Kapitän hat deshalb die Unterstützung der Malteser angefordert. Die Einsatzleitung geht davon aus, dass die drei Erkrankten evakuiert werden müssen. Die einzige Frau an Bord ist ebenfalls in Behandlung, ihr Zustand ist aber stabil.

Julia Anton Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Die „Alan Kurdi“ liegt derzeit 23 Seemeilen vor Malta. Am Sonntagnachmittag verlangten die maltesischen Behörden, dass die „Alan Kurdi“ ihre Position ändert und nach Norden fährt. Das Schiff befindet sich derzeit aber in internationalen Gewässern.

Das Gesuch der „Alan Kurdi“ nach einem sicheren Hafen hatten die Malteser in der Nacht abgelehnt, abermals hieß es, man sei nicht zuständig. Die Begründung lautet ähnlich wie zuvor die der italienischen Behörden, wenn auch weniger genau formuliert: So seien andere Häfen wesentlich näher am Ort der Rettung gewesen, heißt es in dem Schreiben. Gemeint sind wohl Libyen und Tunesien. Beide Länder hat die Besatzung der „Alan Kurdi“ aber als Anlaufziel ausgeschlossen: In Libyen herrsche Krieg, und auch in Tunesien könne man die Sicherheit der 65 Menschen nicht garantieren, die die „Alan Kurdi“ am Freitagmorgen 34 Meilen vor der Küste Libyens von einem überfüllten Schlauchboot an Bord genommen hatte. So gibt es in Tunesien keine Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen.

Die „Alan Kurdi“, die unter deutscher Flagge fährt, hatte deshalb zunächst Kurs auf Lampedusa genommen. Die italienische Insel ist nach Libyen und Tunesien der nächstgelegene Hafen. Der italienische Innenminister Matteo Salvini hatte die Häfen seines Landes daraufhin jedoch abermals für geschlossen erklärt und sowohl der „Alan Kurdi“ als auch dem italienischen Segelschiff „Alex“, das mit 54 geretteten Bootsflüchtlingen an Bord völlig überfüllt war, die Einfahrt in die Zwölf-Meilen-Zone und in den Hafen von Lampedusa verweigert. Wenige Wochen zuvor hatte Salvini ein Dekret verabschiedet, das eine Strafe von bis zu 50.000 Euro vorsieht, wenn Rettungsschiffe unerlaubt in italienische Gewässer einfahren. Die „Alex“ hatte am Samstagnachmittag jedoch den Notstand ausgerufen und steuerte trotz fehlender Genehmigung in Lampedusa ein. Besatzung und Migranten durften das Boot jedoch erst nach mehreren Stunden verlassen. Die „Alex“ wurde beschlagnahmt.

Mehr zum Thema 1/

Weil Italien damit schon zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit eine Notsituation auf Rettungsschiffen vor seiner Küste heraufbeschworen habe, entschieden Kapitän und Einsatzleitung der „Alan Kurdi“ wenige Stunden später, nicht länger auf ein Einlenken der italienischen Regierung zu warten. Das Schiff setzte stattdessen Kurs auf Malta. „Italien hat Gesetze verabschiedet, gegen die ein Kapitän verstoßen muss, wenn er sich an internationales Recht halten will. Eine solche Situation gibt es in Malta nicht“, sagte Einsatzleiter Gorden Isler der F.A.Z. Solange auf der „Alan Kurdi“ jedoch kein Notfall vorliegt, kann Malta von seinem Hoheitsrecht Gebrauch machen und die Einfahrt verweigern.

Insgesamt ist die Lage auf dem Schiff des deutschen Vereins Sea-Eye derzeit stabil. Noch sind auch genügend Vorräte und Wasser an Bord. Die Verhandlungen der EU-Kommission über eine Verteilung der 65 Menschen sollen nach Angaben dr Einsatzleitung der „Alan Kurdi“ bereits laufen.