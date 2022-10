Kriegsvertriebene : Schutz für Ukrainer in der EU verlängert

Bis mindestens März 2024 benötigen Ukrainer kein Asylverfahren in der EU. Sie bekommen Zugang zu Bildung, Sozialleistungen und zum Arbeitsmarkt. Falls sie in ihre Heimat zurückkehren, bleibt ihr Schutzanspruch bestehen.

Die EU-Kommission hat den besonderen Schutz für ukrainische Kriegsvertriebene um ein Jahr bis März 2024 verlängert. Wie Innenkommissarin Ylva Johansson am Montag weiter mitteilte, sind derzeit 4,2 Millionen Ukrainer als temporär Schutzbedürftige in der EU anerkannt. Dieser Status, den die Mitgliedstaaten kurz nach dem russischen Überfall erstmals aktiviert haben, kann für maximal drei Jahre vergeben werden. Er ersetzt ein aufwendiges Asylverfahren und ge­währt Zugang zu Bildung, zur Gesundheitsversorgung, zu Sozialleistungen und zum Arbeitsmarkt.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks waren Ende September knapp vier Millionen Ukrainer in der Europäischen Union als temporär Schutzbedürftige registriert, die meisten davon in Polen (1,4 Millionen), Deutschland (700.000) und in der Tschechischen Republik (440.000). Dagegen teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit, seit Ende Februar seien ­952.000 Ukrainer nach Deutschland gekommen. Davon seien bis Ende August 78.000 Menschen wieder zurückgezogen. Die Diskrepanz zu den UNHCR-Zahlen könnte dadurch zustande kommen, dass nicht alle Menschen temporären Schutz beantragt haben.

Insgesamt sollen bisher 3 bis 3,5 Millionen Ukrainer in ihre Heimat zurückgekehrt sein. Genauer lässt es sich nicht sagen, weil viele sich nicht bei den Behörden abmeldeten. Johansson erklärte das am Montag mit der Angst der Menschen davor, dass sie abermals vor dem Krieg flüchten müssten und deshalb ihren Schutzstatus erhalten wollten. Für die EU-Staaten wirft dies zwei gravierende Probleme auf. Zum einen wissen sie nie genau, wie viele Vertriebene sich bei ihnen aufhalten, was etwa für die Planung des Schulunterrichts wichtig wäre. Zum anderen beziehen Rückkehrer, die sich nicht melden, weiterhin Sozialleistungen – auf die sie jedoch keinen Anspruch mehr haben.

Die Behörden versuchen, dem mit Kontrollen entgegenzuwirken. So wird etwa in der Tschechischen Republik geprüft, ob sich Ukrainer mit ihren Telefonen im nationalen Netz einbuchen. Johansson will nun mit einer Ausnahmeregelung ein besseres Bild gewinnen. Künftig müssen sich Rückkehrer zwar abmelden. Wenn sie jedoch abermals fliehen, wird ihr Schutzstatus – und alle damit verbundenen Leistungen – automatisch wieder aktiviert.

Von den Ukrainern, die in der EU bleiben, hat bisher nur ein geringer Teil einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Auch hier gibt es keine exakten Angaben. Gemäß einer Umfrage waren es zuletzt 370.000 Menschen in 15 Mitgliedstaaten. Weitere 250.000 Menschen sind in 18 Staaten als arbeitssuchend gemeldet. Gleichwohl gibt es in vielen Ländern einen erhöhten Bedarf an Arbeitskräften, die Europäische Arbeitsmarktbehörde sprach am Montag von drei Millionen offenen Stellen. Die Ukrainer müssen allerdings oft erst die Landessprache lernen und ihre Qualifikationen anerkennen lassen, bevor sie sich bewerben können.

Die Bewerbung selbst will die EU-Kommission mit einer neuen Online-Plattform erleichtern, über die Ukrainer ihre Lebensläufe und weitere An­gaben in ukrainischer, russischer und englischer Sprache hochladen können. Sie können so mit 4000 Unternehmen in fünf Staaten Kontakt aufnehmen. Der ukrainische Botschafter bei der Europäischen Union begrüßte die In­itiative und deutete einen weiteren Zustrom an. „Es könnte nach den heutigen Angriffen eine neue Welle ge­ben“, sagte Chentsow Wsewolod.