Kriegsverbrecherprozess : Gericht bestätigt Urteil gegen Mladić

Aktualisiert am

Der frühere bosnisch-serbische Armeechef Ratko Mladić muss lebenslang in Haft. Die Richter hielten das Urteil von 2017 wegen Völkermords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufrecht.

Ratko Mladic am Dienstag in Den Haag Bild: AP

Ein internationales Gericht hat die Verurteilung des früheren bosnisch-serbischen Armeechefs Ratko Mladić zu lebenslanger Haft wegen Völkermords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestätigt. Das Nachfolgegericht des Internationalen Strafgerichtshofs für Ex-Jugoslawien in Den Haag hielt das 2017 gegen Mladić gefällte Urteil in seiner am Dienstag verkündeten Berufungsentscheidung aufrecht.

Mladić war 2017 wegen seiner Verantwortung für das Massaker von Srebrenica sowie weiterer Kriegsverbrechen im Bosnien-Krieg zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er legte Berufung gegen die Verurteilung ein und forderte einen Freispruch.

Der als „Schlächter von Bosnien“ bekannt gewordene Mladić gilt als einer der Hauptverantwortlichen für Kriegsverbrechen und Völkermord während des Bosnien-Krieges, in dessen Verlauf etwa 100.000 Menschen getötet und 2,2 Millionen Menschen in die Flucht getrieben wurden. In der bosnischen Stadt Srebrenica hatten bosnisch-serbische Soldaten 1995 mehr als 8000 muslimische Jungen und Männer ermordet. Mladić weist bis heute jede Verantwortung dafür zurück. Angehörige der Opfer von Srebrenica hatten dagegen auf einen endgültigen Schuldspruch für den 78 Jahre alten Mladić gehofft.