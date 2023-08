Kriegsverbrechen in der Ukraine : Pater Desbois will nichts hinnehmen

„Schmerzhaft, die Zeugenaussagen zu hören“: Pater Patrick Desbois vor einem zerstörten Wohnhaus in Borodianka in der Ukraine Bild: Getty

Eine der ersten Zeuginnen war eine Mutter, die mit ihrem Mann im Auto fuhr, als Kugeln den Körper ihres Babys durchlöcherten. „Ich erinnere mich an eine Frau aus Mariupol, die mehrere Stunden reden musste, ohne dass wir Fragen stellten. Sie schilderte uns detailliert die erlittene Gewalt, die Folter und die Heftigkeit der Verhöre“, erzählt Pater Patrick Desbois.

Der französische Seelsorger hat es sich zur Aufgabe gemacht, russische Kriegsverbrechen in der Ukraine zu dokumentieren. Nur selten ist er in Saint-Ouen anzutreffen, einem Vorort im Norden von Paris. Desbois hat für sich und die Mitarbeiter seines Vereins „Yahad In Unum“ in dem sozialen Brennpunktviertel der Seine-Saint-Denis eine Oase des Friedens geschaffen. Im Innenhof spenden Olivenbäume, ein Granatapfel- und ein Nadelbaum Schatten. In der Sommerhitze duften die Lavendelbüsche besonders intensiv. Die üppige Vegetation wirkt wie ein Kontrastprogramm zu den Verbrechen, mit denen sich der katholische Geistliche täglich befasst. „Es ist schmerzhaft, die Zeugenaussagen zu hören“, sagt er.