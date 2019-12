Aktualisiert am

Kriegsopfer in Nordsyrien : Sie trauen niemandem mehr

Zerrissene Familien und schlechte Versorgung: Nach der türkischen Invasion herrscht in Nordsyrien Angst und Schrecken. Der Hass auf die Türkei ist groß, vor Russland haben die Menschen jedoch Respekt.

Bauen bis zum nächsten Beschuss? Blick auf die Baustelle des Wohnhauses des Besitzers Muhammad Salim in dem Dorf Sermisakh Bild: Daniel Pilar

Da schüttelt sie nur den Kopf, stemmt die Fäuste in die Hüfte, lacht, schaut auf die matschige Einöde und sagt: „Alle sind sie hier. Die Türken, die Russen, die Amerikaner.“ Sie kann das nicht verstehen. „Hier leben doch nur einfache Bauern.“ Die Frau, sie heißt Ruqaya Hadschi Muhammad, wirkt fast belustigt, wenn sie von den ausländischen Soldaten spricht, die jetzt in dieser verlassenen Gegend patrouillieren. Im Hintergrund ist nur das Gackern der Hühner zu hören. Der Hof der Familie liegt in einem abgeschiedenen, ärmlichen Weiler namens Sermisakh, etwa zwei Kilometer von der syrisch-türkischen Grenze entfernt.

Kurdische Bauern leben hier, ringsum erstrecken sich endlos erscheinende Äcker, vor den verwitterten Häusern stehen rostige Traktoren, die andernorts nur noch in Landwirtschaftsmuseen Verwendung fänden. Wer hier lebt, kennt vor allem das Gefühl, vernachlässigt zu werden. Aber jetzt steht das Grenzgebiet im Zentrum der Weltpolitik. Und deren jüngste Wendungen lassen die Leute in der Gegend verzweifeln. Sie haben Angst, sie wissen nicht, was die nächsten Tage, Wochen oder Monate bringen werden. Und sie sind wütend.