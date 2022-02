Aktualisiert am

Kriegsgefahr in der Ukraine : Die Kinder fliehen, der Vater bleibt

Von Belarus bis zur ukrainischen Hauptstadt Kiew müssten Putins Panzer nur 80 Kilometer fahren. Die Familien in der Metropole machen sich bereit für den Krieg.

Wenn Krieg droht, wogen die Gefühle durcheinander. Maria Symtschytsch, ihr Mann Wolodymyr und die drei Kinder haben diese Erfahrung in den letzten Tagen gemacht. Russland zieht rund um die Ukraine Soldaten zusammen. Sollten Präsident Putins Bodentruppen vom Norden her vorrücken, etwa vom Gebiet ihres Verbündeten Belarus her, vorbei an der verstrahlten Zone von Tschernobyl, würden sie nach etwa achtzig Kilometern die Hauptstadt Kiew erreichen.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Obolon ist ein Stadtbezirk im Kiewer Norden, da, wo die Panzer dann auf die Hauptstadt träfen. Er ist bekannt für das hier gebraute Bier gleichen Namens. Hier lebt Familie Symtschytsch. In einem achtstöckigen Wohnblock, Baujahr 1978, besitzt sie eine Eigentumswohnung. Sohn Iwan ist schon erwachsen, Solomija ist neun, Marko sieben Jahre alt. Die schwarze Katze Warwara wirkt jung, ist aber schon 13.

In dieser Woche haben die Kinder der Familie neue Erfahrungen gemacht. Ihre Mutter Maria, genannt Mascha, arbeitet als Fotografin für internationale Bildagenturen. Jetzt hat sie sich hingesetzt und erzählt: „Krieg oder Nichtkrieg, das war diese Woche das große Thema, auch für die Kinder. Gestern kam Marko nach Hause und verkündete voller Überzeugung: Putin wird nicht angreifen. Er wird müde werden, er wird im Schlamm stecken bleiben. Solomija war skeptischer und zugleich konkreter. Sie sagte: Wenn wir im Bunker sitzen, dürfen wir nicht schreien. Denn wer schreit, verbraucht mehr Sauerstoff.“

In dieser Woche haben die Kinder in der Dreimillionenstadt Kiew Bekanntschaft mit Bunkern machen müssen. Begeistert waren sie nicht, so berichtet jedenfalls ihre Mutter. „Marko sagte: Da stehen lauter alte Möbel drin rum.“ Schon das Finden der Bunker macht Mühe.

Immerhin hat die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite eine Bunkerkarte veröffentlicht. Auf dem Bildschirm flimmern kleine rote Häuschen auf, alle paar hundert Meter eines. Jedes steht für einen Bunker. Oft befindet der sich dann im Erd- oder Kellergeschoss eines Wohnblocks, aber viele sind abgeschlossen. „Wer hat im Ernstfall den Schlüssel?“, fragt Mascha. Sie weiß es nicht. Vieles ist vorbereitet an diesen Tagen der Kriegsgefahr, aber am Ende eben doch nicht alles.

Wolodymyr, genannt Wowa, 46 Jahre alt, ist Marketingchef einer Firma. Er hat im Internet Informationen einer Freiwilligen-Gruppe gefunden, die Anweisungen gibt, wie man sich im Kriegsfall verhält. Mascha: „Wir haben darüber im Kreise der Mütter in der Schule diskutiert, während die Jungs Fußball spielten. Also: Kopien der wichtigsten Dokumente machen und wasserfest aufbewahren. Reichlich Geld abheben. Den Kindern Zettel mit den Telefonnummern der Eltern und mit ihrer Adresse in die Jackentasche stecken. Und ich habe jetzt auch das Auto immer voll getankt.“

„Bombenalarm! Holen Sie Ihre Kinder“

Einen Vorgeschmack auf Schlimmeres haben Millionen von Ukrainern schon bekommen: Hunderte anonymer Bombendrohungen überfluteten gerade das Land. Mascha erzählt: „Plötzlich ruft die Lehrerin an: Bombenalarm! Kommen Sie bitte Ihre Kinder abholen, wir haben sie auf dem Sportplatz versammelt. Halten Sie sich bitte möglichst fern vom Gebäude! Mein Gott, was war das für ein Gewimmel auf dem Sportplatz, bis ich Marko gefunden hatte!“

Wenn es denn zum Schlimmsten kommt, lautet für Familie Symtschytsch die Devise: Frau und Kinder fahren mit dem Auto Richtung polnische Grenze, zu Verwandten. Auch die alte Katze Warwara muss mit. Sie hat ein Nieren­pro­blem. „Deshalb mache ich ihr zwei-, dreimal die Woche eine Dialyse“, sagt Mascha und lächelt. Im Nebenzimmer hängt am Bettpfosten die dafür nötige Kanüle. Wolodymyr dagegen will bleiben. Als die Ukraine sich in der proeuropäischen Revolution des Majdan vor acht Jahren von Russland abwandte, hat er auf den Barrikaden Steine geworfen. Jetzt ist er Reserveoffizier, und wenn der Krieg wirklich kommt und mit ihm die Einberufung, wird er sich stellen.