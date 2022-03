Kriegsflüchtlinge : Israel will ein sicherer Hafen sein – aber nicht für alle

Die Urteilsbegründung war sehr ungewöhnlich. In emotionalen Worten erläuterte Michal Agmon-Gonen, Richterin am Tel Aviver Distriktgericht, warum eine vor dem Krieg geflohene Ukrainerin vorerst nicht aus Israel abgeschoben werde. „Wir dürfen nicht diejenigen wegschicken, die dem Horror des Krieges entkommen sind“, schrieb Agmon-Gonen. „Wie kann man die Flüchtlingskonvois von überwiegend Frauen und Kindern mitansehen, die aus dem schwer bombardierten Kiew entkommen und von denen viele auf dem Weg sterben, und ihr dann befehlen, zurückzukehren?!“ Der über die Slowakei geflohenen Kiewerin war zuvor die Einreise nach Israel verwehrt worden, weil vor Jahren ein Asylgesuch von ihr abgelehnt worden war. Mit den Worten „Diese Zeiten erfordern Mitgefühl“ erließ Agmon-Gonen jedoch eine einstweilige Verfügung und setzte die Abschiebung für zwei Wochen aus.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Das Urteil, das am Montag erging, wirft ein Schlaglicht darauf, wie schwer Israel sich mit dem Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine tut. Bilder am Flughafen ausharrender abgelehnter Asylbewerber haben die Öffentlichkeit bewegt, und die Regierung musste ihren anfänglich strikten Kurs nach heftiger Kritik ändern, ohne dass sie das Problem jedoch gelöst hätte. Auf der Oberfläche dreht sich die Debatte darum, welche Personengruppen man ins Land lässt und in welcher Zahl: nur Juden und deren Nachkommen oder auch nicht jüdische Flüchtlinge? Die Frage rührt aber an Israels Identität und wird dementsprechend kontrovers diskutiert. In den Worten eines Kommentators wurde aus der Frage „Wer ist ein Jude?“ – also: Wer ist für die Einreise qualifiziert? – unvermittelt die Frage „Was ist ein Jude?“. Will heißen: Welche Werte will Israel verkörpern?