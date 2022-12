Besuch bei Lukaschenko : Putin gibt in Belarus Gas

Der Kreml weist Mutmaßungen zurück, das Nachbarland zu einer Kriegsteilnahme drängen zu wollen. Beim Besuch des russischen Präsidenten Putin in Minsk wird „die Wirtschaft“ in den Mittelpunkt gerückt.

Partnerschaftlich: Putin und Lukaschenko am Montag in Minsk Bild: Getty

Barhäuptig erwartete der belarussische Machthaber Alexandr Lukaschenko seinen russischen Widerpart auf dem Rollfeld des Minsker Flughafens. Auch Wladimir Putin trug, als er aus seinem Flugzeug auf den roten Teppich schritt, trotz zweistelliger Minustemperaturen keine Mütze. Putin ist 70, Lukaschenko 68 Jahre alt; mit fortschreitendem Alter nimmt die Notwendigkeit des Herrschers, hart und männlich aufzutreten, noch zu. Allerdings setzten sich Putin und Lukaschenko alsbald zusammen in eine schwarze Limousine ohne Kennzeichen, an deren Front Wimpel mit den Flaggen von Belarus und Russland prangten. Das war eine erste Botschaft der Zusammengehörigkeit im „Unionsstaat“ der beiden Länder.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Lukaschenko und Putin sehen einander häufig. Allein in diesem Jahr war es das neunte Aufeinandertreffen der beiden. Hinzu kommen zahlreiche Telefongespräche und Videokonferenzen. Doch boten in jüngster Zeit neben internationalen Gipfeln wie vor Kurzem in Eriwan oder Bischkek Aufwartungen Lukaschenkos bei Putin in Sotschi oder Sankt Pe­tersburg den Rahmen für den persön­lichen Austausch.