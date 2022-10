Krieg in der Ukraine : Wie die EU Russland noch zur Rechenschaft ziehen kann

Nach dem EU-Rat: Ursula von der Leyen und Charles Michel in Brüssel am 21. Oktober 2022 Bild: Reuters

Ende Juli bekundete der ukrainische Präsident, er wolle sein Land zum „Garanten der europäischen Energiesicherheit“ machen. Der Großteil des produzierten Stroms werde eh nicht gebraucht, weil die Produktion wegen des Krieges stillstehe. Tatsächlich lieferte die Ukraine seit Beginn des Sommers, als sie an das europäische Netz angeschlossen war, auch günstigen Strom an ihre westlichen Nachbarn. Doch damit ist es nun vorbei, wie Wolodymyr Selenskyj dem Europäischen Rat am Donnerstagabend mitteilte: Wegen der jüngsten russischen Angriffe, die mehr als ein Drittel der Energieinfrastruktur zerstört hätten, „sind wir leider nicht mehr in der Lage, Strom zu exportieren, um Euch zu helfen, ein stabiles Netz aufrechtzuerhalten“.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Das war nur ein Nebenaspekt der größeren Energiedebatte, welche die Staats- und Regierungschefs bis zwei Uhr morgens führten. Aber es war die Brücke zur Diskussion am Freitag, in der es um die Lage in der Ukraine, die jüngste russische Eskalation im Krieg und Europas Reaktionen darauf ging. Selenskyj hatte zudem davor gewarnt, dass Russland die Sprengung des Staudamms von Nowa Kachowka vorbereite, was eine riesige Überschwemmungskatastrophe im Gebiet Cherson verursachen würde.

Russischer Terrorismus

„Purer Terrorismus“ sei das, sagte die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas am nächsten Morgen, und forderte sogleich ein neuntes Sanktionspaket gegen Russland. Vorschläge dafür hatten die drei baltischen Staaten und Polen vor dem Treffen zirkulieren lassen. Darin finden sich viele Elemente, die schon beim letzten Paket außen vor blieben – etwa ein Embargo auf russisches Autogas (LPG) und ein Verbot der Zusammenarbeit in der zivilen Atomenergie. Mehrere Staaten lehnen das ab, weil sie die russischen Produkte derzeit nicht ersetzen können. Das gilt in der Atomenergie nicht nur für die östlichen Länder, die noch sowjetische Reaktoren betreiben, sondern auch für Frankreich, das auf den Staatskonzern Rosatom angewiesen ist. Der lieferte erst kürzlich angereichertes Uran nach Dünkirchen.

Die vier Staaten schlagen abermals ein Einfuhrverbot für russische Rohdiamanten vor. Das beträfe ausschließlich Belgien, genauer: die Diamantenhändler in Antwerpen, die im vorigen Jahr Diamanten im Wert von 1,8 Milliarden Euro aus Russland bezogen haben. Der belgische Premierminister Alexander De Croo sagte der F.A.Z. vor zwei Wochen in Prag, dass sein Land solchen Sanktionen nicht im Wege stehe. Allerdings hätten die Händler schon mit der EU-Kommission einen Plan vereinbart, um die Importe auf Null zurückzufahren. In den vergangenen Monaten seien sie deshalb „signifikant“ gesunken.

Kommt ein Sondertribunal?

„Wir haben nicht mehr so viele Werkzeuge“, gestand auch Kaja Kallas in Brüssel ein. „Deshalb müssen wir uns darauf konzentrieren, eine rechtliche Antwort zu geben und die russischen Verbrechen strafrechtlich zu verfolgen.“ Sie forderte, wie auch der lettische Ministerpräsident Krišjānis Kariņš, ein internationales Sondertribunal einzurichten. Darüber wird schon seit längerem diskutiert. Im Vorfeld des Europäischen Rats wuchs der Druck, dies auch in die Schlussfolgerungen aufzunehmen. Doch warnten etwa die Niederlande, die in solchen Dingen besonders erfahren sind, vor voreiligen Beschlüssen.

Auch die Bundesregierung ist skeptisch. Zwar hat der Internationale Gerichtshof schon im März Ermittlungen aufgenommen, doch ist er beschränkt auf Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Zum einen hat die Ukraine den vierten, erst 2018 neu hinzugekommenen Tatbestand der Aggression, also eines Angriffskriegs, noch nicht ratifiziert. Zum anderen dürfte der Gerichtshof darüber gar nicht urteilen, weil der betroffenen Staat – Russland – nicht Vertragspartei ist. Ein Sondertribunal könnte diese Hürde umgehen. Auf Ebene der Vereinten Nationen könnte Russland dies freilich mit einem Veto im Sicherheitsrat verhindern. Deshalb müsste eine andere Lösung gefunden werden, etwa über einen völkerrechtlichen Vertrag zwischen der Ukraine und mehreren Staaten.

In den Schlussfolgerungen bekräftigten die Staats- und Regierungschefs nur ihre „feste Zusage, dass Russland sowie alle Täter und Mithelfer zur Rechenschaft gezogen werden“ sowie „ihre nachdrückliche Unterstützung für die Ermittlungen des Anklägers des Internationalen Strafgerichtshofs“. Der Außenbeauftragte Josep Borrell soll darüber hinaus Optionen prüfen, „damit ein faires und wirksames Verfahren gegen Täter gewährleistet werden kann“, auch in Bezug auf das Verbrechen der Aggression.

Mehr China, weniger Ukraine

Über die Ukraine sprachen die Regierungschefs am Freitag nur eine gute Stunde lang. Dagegen verwendeten sie drei Stunden auf eine strategische Debatte zum Umgang mit China. Mehrere bekräftigten schon auf dem Weg in den Rat, dass man nicht immer abhängiger von dem „autoritären Regime“ in Peking werden dürfe und nationale Sonderwege die EU schwächten. „Mit China sollten wir zu 27 umgehen, nicht jeder für sich“, mahnte etwa Kariņš.

Offene Kritik an Deutschland wurde dabei nicht laut, dem Vernehmen nach auch nicht bei der Aussprache ohne Mobiltelefone. Allerdings beäugen viele Staaten und die EU-Institutionen die für Anfang November geplante China-Reise des Bundeskanzlers kritisch. Berichte, dass das Kanzleramt den Einstieg eines chinesischen Investors im Hamburger Hafen gegen den Rat der Fachministerien durchsetzen will, wurden in Brüssel aufmerksam verfolgt.

Mehr zum Thema 1/

Scholz äußerte sich nach dem Treffen erstmals dazu. Die Entscheidung sei noch nicht gefallen, beteuerte er, argumentierte dann aber durchgehend so, als würde er sie verteidigen. Es handle sich „nur um eine kleine Beteiligung, an einem von vielen Terminals“, sagte er. Seine China-Reise stellte er als gewöhnlichen Antrittsbesuch dar. Natürlich werde er dabei eine Wirtschaftsdelegation mitnehmen. Das bedürfe auch gar keiner Begründung: „Das war bisher immer so.“