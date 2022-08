Krieg in der Ukraine : Leben in einem besetzten Dorf

In Archanhelske geht keiner mehr ans Telefon. Bevor Mitte März die Russen kamen, waren sie mehr als zweitausend im Dorf, jetzt sind sie vielleicht noch zwei Dutzend. Und die heben nicht mehr ab. Entweder sie haben Angst, oder die Russen haben ihnen das Telefon weggenommen.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.



Die anderen sind jetzt überall, wo es keine Russen gibt. In Polen, in Deutschland, bei Verwandten oder in den provisorischen Unterkünften von Krywyj Rih. Krywyj Rih, das ist eine endlose Ansammlung von Bergwerken und Stahlhütten in der südlichen Ukraine mit Wohnblocks und Arbeiterkaten drum herum. Für die Flüchtlinge aus Archanhelske ist es die erste erreichbare Großstadt ohne Russen. Archanhelske, ihr Dorf, liegt jetzt in einer anderen Galaxis.