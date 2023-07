Mit zusammengekniffenen Augen spricht Serhyj Welitschko, Kampfname „Chilli“, seine Worte in die Kamera: „Russen, wir glauben schon lange nicht mehr an eure Ehre oder eure moralischen Werte – weil ihr die nicht habt.“ Dann dreht sich der bärtige Kommandeur um und schwenkt die Kamera dabei mit. Im blauen Himmel im Hintergrund sind nun schwarze Rauchschwaden zu sehen. Welitschko fährt fort: „Aber wenn ihr auf die Verabschiedung eines toten Kämpfers schießt, der ehrenhaft ukrainisches Land verteidigt hat, dann ist das nicht unbedeutend – es gibt keine Vergebung für euch. Wir wollen nur Rache! Rache für alle Toten.“

Robert Putzbach Redakteur in der Politik Folgen Ich folge

Ein paar Minuten bevor Welitschko am Dienstag in seine Handykamera sprach, schlug eine russische Rakete in der ukrainischen Kleinstadt Perwomajske ein. Sie traf den Parkplatz eines Hochhausblocks in einem Wohnviertel unweit des Zentrums. Durch die Explosion wurden insgesamt 43 Menschen verletzt, darunter neun Kinder. Ein zehn Monate alter Säugling, der zunächst auf die Intensivstation gebracht wurde, konnte in der Nacht zu Mittwoch stabilisiert werden und in ein Krankenhaus in der nahen Großstadt Charkiw verlegt werden.