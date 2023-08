Mit Luftangriffen und Vorstößen am Boden hat Russland am Freitag den Krieg gegen die Ukraine fortgesetzt. Im Nordosten des Landes befinden sich die russischen Truppen seit Wochen in der Offensive. Derzeit beschießen sie die Stadt Kupjansk, die vor dem Krieg 27.000 Einwohner zählte. Kupjansk, 40 Kilometer von der Grenze entfernt, wurde bereits kurz nach Kriegsbeginn russisch besetzt, war jedoch im September im Zuge einer großen Gegenoffensive der Ukrainer wieder befreit worden.

Jetzt steht die russische Artillerie offenbar bereits wenige Kilometer nord­östlich der Stadt. Die ukrainischen Behörden haben schon am Mittwoch zum seltenen Mittel einer obligatorischen Evakuierung von Stadt und Landkreis gegriffen. Oleh Synehubow, Gouverneur des Gebiets, sagte am Freitag im ukrainischen Fernsehen, man habe bisher gerade mal 33 Personen an sichere Orte bringen können. „Viele haben aus verschiedenen Gründen keinerlei Wunsch, abzureisen.“ Dabei seien noch 523 Kinder in der Stadt. Orte im Gebiet Charkiw würden ständig beschossen, auch mit umgebauten S-300-Flugabwehrraketen. Die russischen Vorstöße an der nördlichen Front sind für Kiew auch deshalb bedrohlich, weil dadurch ukrainische Kräfte gebunden werden könnten, die eigentlich für die eigene Offensive im Süden benötigt würden.

Auch in Kiew und anderen Regionen waren am Freitag Explosionen zu hören, nachdem für die gesamte Ukraine Luftalarm ausgelöst worden war. Trümmer einer abgeschossenen Rakete sind laut Bürgermeister Vitali Klitschko bei einem Kiewer Kinderkrankenhaus niedergegangen. Am Donnerstagabend war eine russische Iskander-Rakete in ein Hotel in Saporischschja eingeschlagen. Dabei sind laut Behörden ein Mensch getötet und 16 verletzt worden. Getroffen wurde das Hotel „Reikartz“, das häufig von UN-Mitarbeitern genutzt wird. Das Verteidigungsministerium in Kiew teilte mit, Russland habe in den vergangenen zwei Wochen fast das ganze Spektrum seiner Waffen eingesetzt.

Selenskyj entlässt Chefs aller Wehrersatzämter

Zugleich erreichten wieder vermutlich ukrainische Drohnen den russischen Luftraum bis hin nach Moskau. Laut Bürgermeister Sergej Sobjanin sind Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne nordwestlich vom Moskauer Stadtzen­trum niedergegangen. Wegen Drohnengefahr war der Flughafen Wnukowo zeitweise gesperrt, was den Flugverkehr im Großraum Moskau durcheinanderbrachte. Ein Sprecher des militärischen Geheimdienstes HUR in Kiew sagte zu Drohnenangriffen auf Russland: „Wenn man die Dynamik der letzten Monate betrachtet, wäre es logisch, von einer Zunahme der täglichen Angriffe auszugehen.“

Derweil hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Chefs aller Wehrersatzämter im Land entlassen. Er bezog sich dabei auf Ermittlungen in 112 Korruptions- und anderen Fällen. Jetzt müssten Männer, „die genau wissen, was der Krieg bedeutet“, die an der Front waren und womöglich kriegsversehrt sind, diese Arbeit übernehmen.

Mit Arkadij Wolosch, dem Gründer des russischen Internetgiganten Yandex, hat ein russischer Prominenter den Krieg gegen die Ukraine verurteilt. „Russlands Invasion in der Ukraine ist barbarisch, und ich bin kategorisch dagegen“, schrieb Wolosch in einer Mitteilung.