Ukraine-Krieg : Angst vor Putins Atomwaffen

Aktualisiert am

Die nuklearen Drohungen, die der russische Präsident in den vergangenen Wochen ausgesprochen hat, haben ihre Wirkung im Westen nicht verfehlt. Es wurde viel in den Medien darüber berichtet, und die Sorge vor einer nuklearen Auseinandersetzung dürfte die NATO in ihrem Kurs der militärischen Zurückhaltung bestärkt haben.

Nikolas Busse Verantwortlicher Redakteur für Außenpolitik. Folgen Ich folge



Zuletzt sagte die amerikanische Regierung sogar einen lange geplanten Test einer nuklearen Interkontinentalrakete vom Typ Minuteman III ab. Der Sprecher des Pentagon begründete diesen ungewöhnlichen Schritt damit, man wolle nicht „missverstanden oder falsch ausgelegt“ werden. Washington wollte Moskau erkennbar keinen Anlass für eine weitere Eskalation geben.