Krieg in der Ukraine : Putins teurer Raketenterror

Die russischen Streitkräfte haben am Dienstagfrüh die Raketenschläge gegen mehrere ukrainische Großstädte weitab von der Front fortgesetzt. Bis zum Mittag wurden mehrere Ex­plosionen an Objekten der Energiewirtschaft und Stromausfälle unter anderem im westukrainischen Gebiet Lemberg ge­meldet. Das ukrainische Militär meldete auch, wie am Vortag, den erfolgreichen Abschuss mehrerer Raketen in der Nähe von mindestens vier Großstädten.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Demnach hat Russland seit Montag unter anderem S-300-Raketen eingesetzt, die eigentlich für die Flugabwehr gedacht sind; beim Einsatz gegen Ziele am Boden ist ihre Genauigkeit erheblich verringert. Auch Drohnen des Typs „Shahed“, die Russland kürzlich von Iran erworben hatte und die sich selbst ins Ziel stürzen, seien abermals eingesetzt worden.