Krieg in der Ukraine : Putins Jagd auf „Verräter“

Offiziell heißt es in Moskau, die „militärische Spezialoperation“, wie der Krieg gegen die Ukraine genannt wird, laufe „nach Plan“. Allerdings weisen Medienberichte wegen des schleppenden Verlaufs der Invasion auf Reibungen im Sicherheitsapparat hin. Die Journalisten Andrej Soldatow und Irina Borogan, die Spezialisten für den Geheimdienst FSB sind, berichten unter Berufung auf eigene Quellen, dass die Führung des sogenannten Fünften Diensts, der im FSB für „operative Informationen und internationale Verbindungen“ zuständig ist, unter Hausarrest gestellt worden ist. In einem Artikel für das exilrussische – und in Russland seit Kurzem blockierte – Newsportal „Medusa“ schreiben sie, dem FSB-General Sergej Besseda und seinem Stellvertreter Anatolij Boljuch würden unsachgemäße Mittelverwendung und vor allem „schlechte Aufklärungsinformationen“ vorgeworfen.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Zu den Aufgaben des Fünften Dienstes gehört es demnach, Länder des postsowjetischen Raums im von Russland beanspruchten Einflussbereich zu halten. Das richtet sich gegen „Farbenrevolutionen“ wie in der Ukraine und Georgien und prowestliche Akteure.

Der heute 68 Jahre alte Besseda, den die EU und die Vereinigten Staaten auf ihre Sanktionslisten gesetzt haben, war während der tödlichen Schüsse auf dem Majdan im Februar 2014 in Kiew. Laut FSB prüfte er dort die Sicherheit der russischen Botschaft. Doch „dieser Version glaubte niemand“, schreiben Soldatow und Borogan. Bessedas Abteilung sei auch dafür zuständig gewesen, Wladimir Putin mit Informationen über die politische Lage in der Ukraine zu versorgen. Solche Geheimdienstberichte sollen die wesentlichen Informationsquellen des russischen Präsidenten sein, der ein selbst erklärter Internetskeptiker ist.

„Mit dem versorgt, was er selbst hören wollte“

Offenbar rechneten Putin und die Armeeführung mit wenig Gegenwehr und mit einer raschen Einnahme Kiews. Sie wollten alsbald ein prorussisches Regime errichten. Entsprechend verwenden russische Staatsmedien das Wort „Befreiung“, wenn sie Erfolge aus der Ukraine melden; Proteste aus besetzten Städten wie Cherson und Melitopol sind kein Thema, auch nicht die Entführungen von Bürgermeistern wie nun dem von Melitopol durch russische Kräfte. Die Öffentlichkeit soll im Glauben gehalten werden, alles laufe wie geplant. Hinter den Kulissen dürfte man das anders deuten. „Es sieht so aus, dass Putin nach zwei Kriegswochen begriffen hat, dass er in die Irre geführt wurde“, schreiben die Journalisten. Da der Fünfte Dienst Putin nicht habe verstimmen wollen, „hat er ihn mit dem versorgt, was er selbst hören wollte“.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Eine Bestätigung für ein Vorgehen gegen Besseda und Boljuch gibt es nicht; das wäre auch unüblich. Die Analyse deckt sich jedoch mit dem Bild, das aus Putins jüngsten öffentlichen Auftritten entstanden ist; diese machten deutlich, dass, wer dem Präsident nicht nach dem Mund redet, riskiert, abgekanzelt zu werden. Auch Wladimir Ossetschkin, der Gründer des Rechtsschutzportals „Gulagu.net“, schrieb auf Facebook über das Vorgehen gegen Besseda und Boljuch. Er berichtete zudem von Razzien an mehr als 20 Adressen bei Personen, welche verdächtigt werden, Kontakte zu Journalisten und Menschenrechtsschützern zu unterhalten.

Ossetschkin erklärte dies mit Berufung auf eine Quelle im FSB, den „Gulagu.net“ am 4. März veröffentlicht hatte, mit großer Resonanz. Dieser Bericht, den viele für authentisch halten, spricht ebenfalls dafür, dass der Befehl zum Einmarsch auch für Putins eigene Dienste überraschend kam. Die Führung wies westliche Vorwürfe über Angriffsvorbereitungen als „Hysterie“ zurück. Und in Moskau nahmen viele an, dass ein Krieg auch für Russland so schlimme Folgen haben würde, dass Putin es bei der Drohung belassen würde.