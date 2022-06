Neue Mehrfachraketenwerfer : Wie Putin die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine kleinredet

Aktualisiert am

Wie Putin die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine kleinredet

Das verlängere den „bewaffneten Konflikt“, ändere aber „im Wesentlichen nichts“: Der russische Präsident Wladimir Putin über die Ankündigung weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine Bild: via REUTERS

Der französische Präsident wurde dieser Tage von Regionalzeitungsjournalisten gefragt, ob der Ukrainekrieg eskalieren könne. Die Lage sei beunruhigend, antwortete Emmanuel Macron. „Ich zähle die Gespräche nicht mehr, die ich seit Dezember mit Wladimir Putin geführt habe.“ Rund hundert Stunden seien es gewesen, „in Transparenz“ und auf Bitten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dann kleidete Macron eine auch in Deutschland verbreitete Ansicht in die Formel, man dürfe „Russland nicht erniedrigen, damit wir, wenn die Kämpfe aufhören, auf diplomatischen Kanälen einen Ausweg bauen können“. Dahinter steht der Gedanke, dem russischen Präsidenten gleichsam goldene Brücken zu bauen, um sich aus einer selbst gewählten „Isolation“, von der Macron auch sprach, zu befreien. „Aufrufe, Russland nicht zu erniedrigen, können nur Frankreich und jedes andere Land erniedrigen, das sie macht“, twitterte dagegen der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. „Denn es ist Russland, das sich selbst erniedrigt.“ Vielmehr müsse man Russland in die Schranken weisen, um „Frieden zu schaffen und Leben zu retten“.

Die ebenfalls von Macron getätigte Aussage, Frankreichs Rolle sei die eines Vermittlers, steht in einem Spannungsverhältnis zu den Waffenlieferungen, die auch aus Frankreich in die Ukraine gelangen. Darunter sind Milan-Panzerabwehrraketen und selbst fahrende, hochmobile Caesar-Haubitzen. Letztere wurden nach ukrainischen Angaben Ende Mai erstmals gegen russische Stellungen im Donbass eingesetzt.

Aus den Vereinigten Staaten soll Kiew laut einer Ankündigung aus der vorigen Woche Himars-Mehrfachraketenwerfer bekommen. Sie sollen es der Ukraine aufgrund der Reichweite der mitgelieferten Raketen, die nach amerikanischen Angaben 80 Kilometer betragen soll, erlauben, russische Stellungen zu treffen, ohne selbst in Reichweite der gegnerischen Artillerie zu kommen. Gleiches gilt für das Mehrfachraketenwerfersystem M270, das Großbritannien nun der Ukraine schenken will.

Drohung erst auf Nachfrage

Bemerkenswert ist, dass Putin bestrebt wirkt, die Bedeutung solcher Lieferungen kleinzureden. „Da gibt es nichts Neues“, sagte er in der Staatsfernsehsendung „Moskau. Kreml. Putin“. Die Himars seien nur „analoge Systeme“ zu den schon von der Ukraine eingesetzten Waffen „sowjetischer, russischer Produktion Grad, Smertsch und Uragan“. Putin bezifferte die Reichweite der Himars-Raketen nur auf zwischen 45 und 70 Kilometer und sagte, es gehe den Vereinigten Staaten und „einigen anderen Ländern“ lediglich darum, Verluste der Ukrainer auszugleichen. Das verlängere den „bewaffneten Konflikt“, ändere aber „im Wesentlichen nichts“.

Erst auf Nachfrage des Staatsfernsehreporters, der das Interview in einem düsteren Raum vor einer Landkarte aufzeichnete, äußerte Putin seine (in der Folge viel zitierte) Drohung: Wenn die Ukraine Raketen größerer Reichweite erhalte, werde Russland daraus „entsprechende Schlüsse ziehen“ und mit den eigenen Raketen, über die man in ausreichender Zahl verfüge, „Objekten Schläge versetzen, denen wir sie bisher nicht versetzen“.

Das wirkt milde, wenn man frühere Drohgebärden bedenkt. Seit Langem, schon vor dem Überfall Ende Februar, behaupten Moskau und Putin selbst, es fände eine Hochrüstung, gar eine „Aneignung“ der Ukraine durch die NATO statt. Außenminister Sergej Lawrow nannte die westlichen Waffenlieferungen im Staatsfernsehen Ende April als einen der Faktoren für eine „ernste, reale Gefahr“, dass ein „dritter Weltkrieg“ ausbreche. In Staatsfernsehtalkshows wurde dazu aufgerufen, die Lieferungen nicht erst in der Ukraine, wo sie auch laut Lawrow ein „legitimes Ziel“ von Angriffen sein sollen, sondern schon auf dem Gebiet von NATO-Staaten anzugreifen.

Am Montag sagte Lawrow lediglich unter Rückgriff auf die Moskauer Erzählung vom „Neonazi-Regime“ in Kiew, je größer die Reichweite der Waffen sei, die der Westen der Ukraine liefere, „desto weiter weg werden wir die Linie bewegen, von der aus die Neonazis die Russische Föderation bedrohen können“.

Nicht alles läuft „nach Plan“

Regelmäßig behauptet Russland, westliche Waffenlieferungen zu zerstören. Am Sonntag hieß es aus dem Verteidigungsministerium neuerlich, man habe mit Luft-Boden-Raketen am Rande von Kiew (russisch-sowjetische) T-72-Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge zerstört, die der Ukraine aus osteuropäischen Ländern geliefert worden und in einem Zugwaggonreparaturwerk untergebracht gewesen seien. Von Kiewer Seite wurden lediglich mehrere Einschläge bestätigt und dass ein Angriff der Infrastruktur der Eisenbahn gegolten habe.

Im Westen und in der Ukraine hoffen viele, dass Kiew mithilfe der neuen Waffen entscheidende Vorteile in der Verteidigung und perspektivisch der Rückeroberung von Russland eroberter Gebiete erringen kann. Dass Putin nun die Bedeutung dieser Waffen kleinredet und sie mit denen vergleicht, die Russland selbst einsetzt, wirkt wie eine Demonstration von Siegeszuversicht und bekräftigt die Botschaft, alles laufe „nach Plan“.

Dabei deutet manches darauf hin, dass Russlands Donbass-Offensive Rückschläge erfährt, obwohl die Systeme Himars und M270 noch gar nicht vor Ort sein dürften. So gibt es Meldungen über eine ukrainische Gegenoffensive in der umkämpften Stadt Sewerodonezk sowie über den Tod eines weiteren russischen Generals: Roman Kutusow wurde nach Informationen aus regimenahen Telegram-Kanälen im ostukrainischen Luhansker Gebiet getötet, als er Untergebene „in einen Angriff geführt“ habe.

Die ukrainischen Streitkräfte teilten am Sonntagabend mit, in dem betreffenden Gebiet hätten russische Kräfte bei einem Sturmversuch „bedeutende Verluste“ erlitten. Unklar ist, ob Russlands Militär und Geheimdienste Putin Informationen geben, die ihn in seiner Siegeszuversicht belassen, oder ob der Präsident selbst, nach offenkundigen Fehleinschätzungen zu Kriegsbeginn, nun ein klareres Bild der Lage erhält, es aber vorzieht, weiter Optimismus auszustrahlen.