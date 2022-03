Krieg in der Ukraine : Operation Ganges eilt zur Hilfe

Gerettete indische Studenten am Donnerstag in Neu Delhi Bild: Imago

Die Regierung in Neu Delhi setzt sich dafür ein, Tausende in­dische Studenten auszufliegen, die vom Krieg in der Ukraine überrascht wurden. Nachdem am Dienstag ein indischer Me­dizinstudent in der Stadt Charkiw bei einem Artillerieangriff getötet worden war, hat Neu Delhi die Rettungsflüge ge­flüchteter indischer Studenten aus Un­garn, Rumänien und Polen ausgeweitet. Nach Angaben des Außenministeriums haben von etwa 20.000 indischen Studenten 17.000 das Land verlassen, mehr als 3000 wurden im Zuge der „Operation Ganges“ nach Indien ausgeflogen. „Meine Erlebnisse waren so fürchterlich, dass ich sie gar nicht in Worte fassen kann, überall schlugen die Bomben ein“, be­richtet die 21 Jahre alte Medizinstudentin Pooja Yadav der F.A.Z. telefonisch aus ihrer Heimatstadt Lucknow, wo sie sich jetzt aufhält, nachdem sie ausgeflogen wurde.

Die Sicherheit der indischen Studenten war auch das Hauptthema in einem Telefongespräch des Ministerpräsidenten Narendra Modi mit Russlands Präsident Wladimir Putin am späten Mittwochabend. In einer Mitteilung der indischen Regierung hieß es, die beiden hätten die sichere Verlegung indischer Studenten aus den Konfliktgebieten diskutiert. Indien und Russland sind durch eine alte Freundschaft miteinander verbunden. Im Kalten Krieg hatte sich In­dien in Richtung der Sowjetunion orientiert, während sich der Erzfeind Pakistan damals dem Westen annäherte. In­dien ist der zweitgrößte Waffenimporteur der Welt und kauft den Großteil seiner Rüstungsgüter in Russland. Das Land bezieht auch große Mengen Öl aus Russland.

Die Regierung in Neu Delhi gehörte denn auch zu den wenigen Ländern, die sich bei der Abstimmung über die UN-Resolution, mit der die russische Aggression verurteilt wurde, enthalten haben. Schon vor einigen Tagen hatte sich In­dien einer Resolution enthalten und da­für von Moskau Lob für seine „unab­hängige und ausbalancierte Position“ bekommen. Dennoch hat Indien russische Be­richte zurückgewiesen, wonach die Ukraine in Charkiw indische Studenten als Geiseln genommen haben soll. Ein russischer Militärsprecher hatte be­hauptet, Behörden hätten die Inder daran gehindert, ukrainisches Territorium zu verlassen. Indien habe keine Berichte über Geiselnahmen erhalten, teilte das Außenministerium am Donnerstag mit.

Neu Delhis Zurückhaltung wird unter den westlichen Verbündeten, die Indien als demokratisches Gegengewicht im In­dopazifik aufbauen wollen, kritisch gesehen. Im Inland dominiert derzeit hingegen der Blick auf die Rettungsaktionen, mit denen die Regierung po­litisch punkten könnte. Zurzeit finden mehrere Regionalwahlen statt, darunter in dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat Uttar Pradesh, in dem mehr als 200 Millionen Menschen leben. Von einer erfolgreichen „Operation Ganges“ dürfte vor allem die Regierungspartei profitieren. Die indischen Medien zeigten in den vergangenen Tagen viele Bilder der Flüge, und berichtete von den Dank­sagungen der Studenten an die Regierung und den Familienzusammenführungen am Flughafen.

Die Regierung Narendra Modis steckt in einem Dilemma, weil sie nach Jahren der Annäherung nicht die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten gefährden will. Für Donnerstag hatte Indien ein virtuelles Treffen der Staatschefs aus Indien, Japan, Australien und den Vereinigten Staaen im Rahmen des Quadrilateral Security Dialogue angekündigt. Als Organisation, die stark auf China und damit auf sicherheitspo­litische Fragen ausgerichtet ist, hat die sogenannte Quad in den vergangenen zwei Jahren eine Aufwertung erfahren. Es ist zu erwarten, dass die drei Partner versuchen werden, Indiens Haltung zu beeinflussen. Gleichzeitig werden sich die Mitglieder bemühen, dass sich kein tieferer Graben zwischen Neu Delhi und den anderen Hauptstädten auftut.

Die junge Inderin Pooja Yadav ist der Regierung dankbar, dass sie sich für sie und ihre Mitstudenten eingesetzt hat. Sie sieht aber auch eine besondere Ver­antwortung wegen der engen Beziehungen zu Russland. Sie sorge sich vor allem um die Ukrainer. „Sie sterben, sie verlieren ihre Häuser.“ Zu Beginn der Invasion ha­be sie sich noch sicher gefühlt, da ihr Studienort Iwano-Frankiwsk nicht im zuerst betroffenen ukrainisch-russischen Grenzgebiet liege. Doch dann waren auch dort Bomben niedergegangen. Presseberichten zufolge traf es vor allem den Flughafen. „Wir brachen in Panik aus, weil wir merkten, dass wir in der Ukraine nirgendwo sicher waren“, sagt die Studentin. Immer wenn die Sirenen heulten, seien sie und ihre Landsleute in den Keller ihres Wohnheims geflohen. Dazwischen herrschte gespenstische Stille, weil die meisten ukrainischen Studenten zu ihren Familien zurückgekehrt waren.

In einer noch gefährlicheren Situation war am Dienstag der 22 Jahre alte Student Naveen Shekharappa Gyanda­goudar in Charkiw. Er wurde dort getötet. Er hatte in der hart umkämpften Stadt am Morgen den Bunker verlassen, um Lebensmittel einzukaufen. Pooja Yadav hatte sich dagegen nach ein paar Tagen im Keller mit einigen Mitstudenten im Bus auf den Weg in Richtung der rumänischen Grenze machen können. Dort herrschte ein gewaltiger Stau, weil Tausende Menschen versuchten zu fliehen. Bei Minusgraden seien sie stundenlang weiter bis zur Grenze gewandert. „Erst als wir die Grenze überschritten hatten, fühlte ich mich sicher“, sagt die Studentin. Die Rumänen hätten sich in den Stunden danach rührend um sie gekümmert. Auf der anderen Seite klappte dann auch der Kontakt zur indischen Botschaft, die den Transport zum Flug­hafen und den Flug nach Hause organisierte.