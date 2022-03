Krieg in der Ukraine : Nur der Kreml darf informieren

In Russland nimmt der Kampf gegen Informationen über die „militärische Spezialoperation“ zur „Entmilitarisierung und Entnazifizierung“ der Ukraine, als die der Krieg im Nachbarland offiziell dargestellt wird, immer schärfere Ausmaße an. Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am Freitagabend ein Gesetzesprojekt, das drei neue Straftatbestände vorsieht. Einer richtet sich gegen die „öffentliche Verbreitung absichtlich falscher Informationen über die Benutzung der Streitkräfte der Russischen Föderation“.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Darauf stehen hohe Geldstrafen, „Besserungsarbeiten“ oder Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren. Hinzu kommen eine Reihe vage gefasster, erschwerender Faktoren wie die „Benutzung dienstlicher Stellung“ oder Motive wie „Hass“, die das Strafmaß auf fünf bis zehn Jahre Haft erhöhen, bei „schweren Folgen der Tat“ gar auf zehn bis 15 Jahre. Schon 2020 waren Strafgesetze gegen die Verbreitung von „Fakes“ über das Coronavirus erlassen worden, laut Medienberichten sind deshalb schon acht Russen verurteilt worden. In solchen Fällen haben die Ankläger den Nachweis zu führen, dass der Anschein erweckt werde, die entsprechende Information treffe zu.

Der neue Straftatbestand richtet sich offenkundig gegen die Verbreitung von Informationen über in der Ukraine gefallene, verwundete und in Gefangenschaft geratene russische Soldaten sowie über Handlungen des russischen Militärs in der Ukraine. Das Staatsfernsehen und auch Präsident Wladimir Putin weisen ukrainische und westliche Berichte zum Geschehen im Nachbarland als „gefälscht“, „gestellt“ sowie als „Informationskampagne“ zurück.

Indizien für die hohe Bedeutung

Ein weiterer neuer Tatbestand richtet sich gegen „öffentliche Handlungen“, welche den Einsatz der russischen Streitkräfte zum Schutz von Staatsinteressen, Bürgern, dem Völkerrecht und der Sicherheit „diskreditieren“ sollten. Hier reichen die Strafen von Geldbußen bis hin zu fünf Jahren Haft. Wer zu Sanktionen gegen Russland, russische Bürger oder juristische Personen aufruft, soll Geldstrafen oder bis zu drei Jahre Haft bekommen können.

Vor der Unterzeichnung hatten am Freitag die Duma und der Föderationsrat, das Oberhaus, das Gesetzesprojekt im Eiltempo durchgewunken. Ein Indiz für die Bedeutung, welche die Führung den neuen Strafmöglichkeiten beimisst, ist, dass die Duma dafür ein altes, schon in erster Lesung angenommenes Gesetzesprojekt entsprechend änderte, ehe die Abgeordneten am Freitagmorgen zu einer Sondersitzung zusammenkamen und dort nach offiziellen Angaben alle 401 Anwesenden gleich in zweiter und dritter Lesung dafür stimmten, ohne eine einzige Gegenstimme oder Enthaltung.

Russische Medien sind schon seit Beginn der „militärischen Spezialoperation“ angehalten, nur „offizielle russische Informationen“ zu verwenden. Immer mehr Websites kritischer Medien werden blockiert. Unabhängige Medien wie der Fernsehsender „TV Doschd“ und das Newsportal „Znak“ haben ihre Arbeit eingestellt. Der mehrheitlich Gazprommedia, dem Medienarm des staatlich kontrollierten Gazprom-Konzerns, gehörende Radiosender „Echo Moskwy“, wurde aus dem Rundfunk verbannt und aufgelöst. Erst arbeiteten die Journalisten am Freitagnachmittag noch weiter und verbreiteten ihr Programm über Youtube, dann wurde auch das blockiert. In den vergangenen Tagen haben eine Reihe russischer Journalisten angekündigt, das Land zu verlassen.