Krieg in der Ukraine : Hohe russische Verluste

Nach britischen Angaben sind die Verluste der russischen Angreifer derzeit so hoch wie zuletzt in den ersten Tagen des Überfalls auf die Ukraine. Der Mangel an ausgebildeten Soldaten sei einer der Gründe.

Die russischen Streitkräfte haben in den vergangenen beiden Wochen möglicherweise die höchsten täglichen Verluste seit den ersten Tagen des groß angelegten Angriffs auf die Ukraine erlitten. In den vergangenen sieben Tagen seien im Durchschnitt 824 russische Soldaten gefallen, heißt es in der täglichen Einschätzung der Lage, die vom britischen Verteidigungsministerium veröffentlicht wird. Das wäre mehr als das Vierfache der täglichen Verluste im Juni vorigen Jahres, als die russischen Truppen in Häuserkämpfen die Städte Lyssytschansk und Sjewerodonezk im Gebiet Luhansk einnahmen.

Höher waren die russischen Verluste mit mutmaßlich mehr als tausend Gefallenen am Tag nur zu Beginn der Invasion im Februar vorigen Jahres, als die Angreifer von der Heftigkeit des ukrainischen Widerstands überrascht wurden.

Mangel an ausgebildeten Soldaten

Das britische Verteidigungsministerium beruft sich auf die täglichen Berichte des ukrainischen Generalstabs. Zwar sei es nicht möglich, die Methodik der ukrainischen Zählung zu überprüfen, doch sei es sehr wahrscheinlich, dass die Tendenzen richtig dargestellt werden. Allerdings erleide auch die Ukraine täglich hohe Verluste.

Die Gründe für die gewachsenen russischen Verluste sieht das britische Verteidigungsministerium in einem Mangel an ausgebildeten Soldaten, Koordination und Material an der Front, etwa in der Gegend Bachmut im Donezker Gebiet.

Die Kämpfe dort dauerten am Wochenende mit großer Heftigkeit an. Nach Angaben des ukrainischen Oberbefehlshabers Walerij Saluschnyj wird Bachmut weiter von ukrainischen Truppen gehalten. Sie versuchten, die Frontlinie in der Umgebung der Stadt zu stabilisieren. An einigen Stellen an der Donezker Front sei es den ukrainischen Truppen gelungen, in zuvor verlorenen Stellungen wieder Fuß zu fassen.

Der Gründer der russischen Söldnertruppe „Wagner“, Jewgenij Prigoschin, gab am Sonntag an, Kämpfer seiner Truppen hätten die Ortschaft Krasna Hora nördlich von Bachmut eingenommen. Bei dieser Gelegenheit kritisierte er indirekt wieder die Leistungen der russischen Armee: Im Radius von etwa 50 Kilometern rings um Bachmut befänden sich außer den „Wagner“-Truppen keine Einheiten. Im Januar hatten das russische Verteidigungsministerium und Prigoschin die Eroberung von Soledar jeweils für sich beansprucht. Von ukrainischer Seite wurde der Verlust von Krasna Hora nicht bestätigt.