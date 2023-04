Ein Soldat und seine Partnerin am Gleis in Kramatorsk Bild: Oleksandr Magula

Aus tief hängenden Wolken fällt Nieselregen auf Kramatorsk. Unter dem Vordach des Bahnhofs stehen die Männer deshalb dicht gedrängt. Sie tragen Tarnkleidung und wischen auf Smartphones herum. Manche haben Blumen in den Händen. In der Ferne grollt Artillerie.

Dann eine Ansage. Die Männer rennen über die Schienen, einem dunkelblauen Zug entgegen. Er kommt aus Lemberg im Westen der Ukraine. Zwanzig Stunden war er von dort bis zu diesem letzten Halt im Donbass unterwegs. Viel weiter geht es nicht, denn der Rest dieses Industriegebiets im Osten des Landes ist vom Feind besetzt. Hier ist die Front nah – die Dörfer 20 Kilometer östlich sind schon unter russischer Kontrolle.

Die Soldaten am Gleis mustern die erschöpften Reisenden, die jetzt die hohen Stufen aus dem Waggon herunterklettern. In der Menge suchen sie nach den vertrauten Gesichtern ihrer Frauen, Freundinnen, Kameraden. Wenn sich die Blicke treffen, rennen sie aufeinander zu und fallen einander in die Arme. Auch eine Soldatin steht mit roter Rose am Gleis. Die Artilleristin erzählt, die Rose habe sie nur zum Spaß gekauft. Gemeinsam mit einem Freund nimmt sie einen Kameraden in Empfang, der in der Heimat Urlaub gemacht hat. Die drei lachen, sie müssen weiter.

Jeden Tag gewinnt der Feind ein paar Meter

Durch die Eisenbahn bleiben die Frontstädte mit dem Land verbunden. Wenn dann die Partnerinnen von ukrainischen Kämpfern für ein paar Tage zu Besuch kommen, mieten die sich in Kramatorsk eine Wohnung. Viele Einwohner hier sind geflohen, viele Wohnungen stehen leer. Seit die Ukrainer die Russen weiter im Norden zurückdrängen konnten, sind Kramatorsk und seine Zwillingsstadt Slowjansk mit ihren früher einmal zusammen 250.000 Einwohnern zwar nicht mehr direkt bedroht. Doch allmählich kommen die Russen vom Osten her näher. Bachmut, das blutigste Schlachtfeld dieses Krieges, ist keine 50 Kilometer entfernt, und jeden Tag gewinnt der Feind dort ein paar Meter.

Dem Bahnhofsgebäude von Kramatorsk fehlen die Scheiben, die Löcher sind mit Holzplatten verrammelt. Vor einem Jahr starben bei einem russischen Raketenangriff hier 61 Menschen, unter ihnen sieben Kinder. Sie hatten darauf gewartet, mit Zügen in Sicherheit gebracht zu werden. Die Bilder, die damals um die Welt gingen, zeigten Blutlachen neben Koffern, Taschen, Tüten.

Heute sind in Kramatorsk kaum Zivilisten zu sehen. Gerade erst wurden viele Straßen umbenannt, der große Puschkin-Park soll von nun an „Family Park“ heißen. Für russische Dichter gibt es hier keinen Platz mehr. Familien aber sieht man kaum, überall fast nur Soldaten. Die meisten Läden sind zu, nur vor den Geldautomaten stehen Menschen. Vor den wenigen geöffneten Restaurants stehen die Pritschenwagen der Soldaten, als Erkennungszeichen mit weißen Kreuzen beklebt. Drinnen wird nur alkoholfreies Bier verkauft – der Ausschank von anderem ist verboten. Dafür kommen aus manchen Geschäften auffällig viele Männer mit dunklen Plastiktüten – manche in taumelndem Gang.

Der Song von der Festung Bachmut

Im Zentrum ziehen sich gezackte Schützengräben durch die Grünstreifen. Kramatorsk ist bereit zur Verteidigung. Die Reste von Bachmut werden vielleicht nicht mehr lange zu halten sein. Über die vom Dauerregen aufgeweichten Felder bringen die Ukrainer zwar noch immer Nachschub in den Westteil der zerstörten Industriestadt. Auf den Handyvideos, die ukrainische Soldaten auf dem Weg dorthin gemacht haben, hört man Explosionen, und man sieht zerstörte Militärfahrzeuge im Schlamm. Eine Umschließung der eigenen Einheiten konnten die Ukrainer bisher verhindern.

Wenn Bachmut fiele, hätte das sowieso mehr symbolische als militärische Bedeutung. Durch Besuche Präsident Wolodymyr Selenskyjs auf der einen und des russischen Söldnerführers Jewgenij Prigoschin auf der anderen Seite wurde die Stadt zum Mythos. Seit Wochen steht das Lied „Festung Bachmut“ weit oben in den ukrainischen Charts.

Die Straßen in diesem Gebiet sind durch Kettenfahrzeuge beschädigt, die Autoreifen machen deshalb einen pfeifenden Ton. In zerschossenen Ortschaften verschließt Sperrholz die Fensterhöhlen. Auf der Fernstraße zur Front im Osten fahren Pritschenwagen neben Humvees und Ladas. Manchmal knattert auch ein Schützenpanzer vorbei.

In der Gegenrichtung rasen Militärbusse mit roten Kreuzen an den Abraumhalden des Kohlereviers vorbei. In den Artillerieschlachten des Donbass haben beide Seiten hohe Verluste. Die Verteidigung der „Festung Bachmut“ soll die Städte weiter westlich so lange vor Zerstörung bewahren, wie Kiew weiter auf Waffen aus dem Westen warten muss. Doch jeden Tag rückt die Front ein kleines Stück weiter nach Westen.