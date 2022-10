Krieg in der Ukraine : Bombenexplosion in Melitopol

In der russisch besetzten Stadt Melitopol, die sich im Gebiet Saporischschja im Süden der Ukraine befindet, ist am Dienstagmorgen eine Bombe explodiert. Ukrainische und russische Medien berichteten übereinstimmend über die Detonation eines Fahrzeugs in unmittelbarer Nähe eines Gebäudes des Fernsehsenders SATV. Die lokalen Besatzungsbehörden teilten mit, bei dem Angriff seien fünf Personen, darunter Mitarbeiter des Kanals, verletzt worden.

Der ukrainische Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fedorow, schrieb auf Telegram, russische Propagandisten hätten offenbar in der Nähe des Gebäudes der örtlichen Besatzungsadministration „geraucht“. Diese Formulierung wurde von ukrainischen Vertretern auch nach Angriffen auf russische Stützpunkte auf der Krim verwendet, um eine ukrainische Urheberschaft anzudeuten, ohne diese direkt zu bestätigen.

Melitopol dient den russischen Besatzungstruppen als Verwaltungssitz für das Gebiet Saporischschja, das Russland Ende September völkerrechtswidrig annektiert hat. Schon in der Nacht zu Dienstag hatte es in Melitopol mehrere Explosionen gegeben. Fedorow schrieb von Rauch, der in der Nähe einer örtlichen Eisenbahnbrücke aufgestiegen war. In den besetzten Gebieten der Ukraine kommt es regelmäßig zu tödlichen Angriffen auf Besatzungsvertreter und zu Sabotageaktionen.

Die Anzahl russischer Raketenangriffe nimmt ab

Der ukrainische Generalstab meldete am Dienstag schweren Beschuss mit Artillerie in den vergangenen 24 Stunden in zahlreichen Frontabschnitten. Abermals habe es russische Offensivbemühungen in Richtung der Stadt Bachmut im Gebiet Donezk gegeben. Seit Wochen versuchen russische Kombattanten die strategisch wichtige Stadt zu erobern, insbesondere die Beteiligung der Söldnergruppe „Wagner“ findet in russischen Medien dabei große Beachtung. Die amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) berichtet über einen nennenswerten Rückgang der russischen Raketen-, Marschflugkörper- und Drohnenangriffe in den vergangenen Tagen. Aus diesem Grund gebe es in der Ukraine weitaus seltener Luftalarm als noch in der vergangenen Woche.

Wegen der schon existierenden Schäden am Stromnetz durch russischen Beschuss ist in allen ukrainischen Regionen am Dienstag abermals stundenweise der Strom abgeschaltet worden. Der Energieversorger Ukrenerho begründete die zeitlich gestaffelten Beschränkungen damit, dass die Belastung der Netze verringert und die Energiesysteme stabilisiert werden sollten. Verbraucher wurden aufgerufen, besonders während der Spitzenzeiten morgens und abends Strom zu sparen. Seit nahezu zwei Wochen greift Russland gezielt Objekte der Energieinfrastruktur an. Zahlreiche Kraftwerke wurden nach ukrainischen Angaben von russischen Raketen getroffen. Es gibt täglich Stromausfälle.