Krieg in der Ostukraine : Isoliert und gefoltert

Eine Frau half Waisenkindern in der Volksrepublik Donezk. Dann kamen die Männer der Staatssicherheit und holten sie ab. Ihr Mann hofft auf einen Gefangenenaustausch. Doch die Aussichten dafür sind unklar.

Ljudmila Gusejnowa aus Nowoasowsk wurde 2019 verschleppt und ist seitdem in Haft. Bild: Gerhard Gnauck

Die Ukraine feiert offiziell zweimal Weihnachten. Einmal am 7. Januar, nach dem julianischen Kalender der europäischen Ostkirchen. Vor vier Jahren wurde der 25. Dezember als zusätzlicher Feiertag eingeführt, das „westliche“ Weihnachten. Spätestens seit Russland 2014 auf der Krim seine Aggression gegen das Nachbarland begann, kämpft die Ukraine für eine Annäherung an „Europa“. Das doppelte Weihnachtsfest im Kalender soll symbolisieren: Wir sind ein Brückenland zwischen Ost und West. So ist die Zeit um Silvester eine Brückenzeit.

Diese Zeit könnte die Zeit für großzügige Gesten sein. Zum Beispiel für einen Waffenstillstand – dort, wo zuvor monate- oder jahrelang geschossen wurde. Für den Austausch von Gefangenen, die in ihren Zellen oder Baracken alle Hoffnung auf eine baldige Freilassung aufgegeben haben und nur noch darauf hoffen, von ihren Aufpassern nicht misshandelt zu werden.