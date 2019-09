Jemen : Houthi im Siegestaumel

„Wir kommen“, sagt der Mann in dem Video, das Sturmgewehr lässig am Lauf gefasst und auf der Schulter abgelegt, in der anderen Hand eine jemenitische Flagge. „Ihr in Riad, Abu Dhabi und im Weißen Haus werdet von uns hören!“, ruft er. Andere stimmen ein, als er fortfährt: „Gott ist groß! Tod Amerika! Tod Israel!“ Die Kampfansage ist Teil der jüngsten Siegesfeiern der Houthi. Die von Iran unterstützten Rebellen haben der saudisch geführten Militärkoalition offenbar einen heftigen Schlag versetzt.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. F.A.Z.



Sie verkündeten am Samstag, sie hätten Tausende Mann aus der internationalen Anti-Houthi-Allianz gefangen genommen, unter ihnen saudische Offiziere. Sie wollen auch schweres Gerät erbeutet haben. Ein Militärsprecher tönte, es habe Mitte vergangener Woche im Grenzgebiet eine großangelegte Operation gegeben – auf saudischer Seite nahe dem Ort Nadschran, mit Unterstützung der Drohnen- und Raketeneinheiten. Der Feind habe „riesige Verluste“ erlitten. Der Houthi-Haussender „Al Massirah“ zeigte am Sonntag angebliche Bilder von Gefechtsszenen, Gefangennahmen und erbeuteten gepanzerten Fahrzeugen.

Die Anti-Houthi-Koalition zeigt Risse

Riad schwieg am Samstag, und auch am Sonntag gab es von saudischer Seite zunächst keine Angaben zu dem Vorfall. Ein jemenitischer Kämpfer der Anti-Houthi-Koalition, der an einer nördlichen Front im Einsatz ist, bestätigte in einer Sprachnachricht, drei Brigaden hätten sich ergeben. Ob es aber tatsächlich Tausende oder Hunderte Männer waren, blieb darin ebenso unbestätigt wie die Houthi-Behauptung, es habe blutige Kämpfe mit Hunderten Toten gegeben. So oder so wäre es ein weiterer Rückschlag für den saudischen Jemen-Feldzug.

Den Widersachern des Königreiches im bitterarmen südlichen Nachbarland mangelt es derzeit nicht an Selbstbewusstsein. Die Houthi haben zuletzt sogar Erfolge gefeiert, die gar nicht auf ihr Konto gehen dürften. So hatten sich die schiitischen Rebellen zu dem spektakulären Angriff vom 14. September auf Ölanlagen im Königreich bekannt. Es herrschen indes erhebliche und berechtigte Zweifel daran, dass sie die Raketen- und Drohnenattacke tatsächlich verübt haben.

Zumindest schienen sich die Houthi stark und sicher genug zu fühlen, ein solches Bekenntnis abzugeben. Sie versuchten später außerdem, die saudische Verunsicherung zu nutzen, und boten Riad großzügig an, ihre Drohen- und Raketenangriffe zu unterlassen, wenn die saudische Luftwaffe im Gegenzug ihre Attacken einstellt. Das militärische Patt können aber auch die Kampfbomber nicht brechen. Die Houthi kontrollieren die Hauptstadt Sanaa seit mehr als fünf Jahren.

Und während die Rebellen immer enger mit ihren iranischen Förderern zusammenrücken, vergrößern sich die Risse in der Allianz auf der Gegenseite. Am Samstag äußerte der Außenminister der aus Sanaa vertriebenen Regierung scharfe Kritik an den nominellen emiratischen Verbündeten, weil diese, auch zum Unmut der Saudis, südjemenitische Separatisten unterstützten. Die Führung in Abu Dhabi ist des Krieges im Jemen überdrüssig und hat den Großteil ihrer Truppen diskret abgezogen. Und im Weißen Haus gerät Präsident Trump unter zunehmenden innenpolitischen Druck, den saudischen Krieg im Jemen, der eine humanitäre Katastrophe heraufbeschworen hat, nicht länger zu unterstützen.