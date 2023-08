Anfang der Woche hat Stian Jenssen, der Bürochef von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, etwas gesagt, was andere lieber nicht aussprechen: „Die Ukraine“, räsonierte er auf einer Podiumsdiskussion in Norwegen, könnte vielleicht Frieden von Russland bekommen, wenn sie „Gebiet aufgibt und dafür die NATO-Mitgliedschaft erhält“. Die Diskussion sei „im Gang“, die Frage von Gebietsabtretungen sei dabei „von anderen“ vorgebracht worden. Von wem, sagte Jenssen nicht.

Das Kiewer Außenministerium protestierte. Ein Sprecher sagte dem Portal „Ewroprawda“, so etwas sei „inakzeptabel“. Diskussionen über territoriale Konzessionen der Ukraine spielten nur „Russland in die Hände“.

Jenssen hat später versucht, seine Worte wieder einzufangen. Er stellte fest, seine Aussage sei „Teil einer größeren Diskussion über mögliche Zukunftsszenarien“, und fügte hinzu: „Ich hätte es nicht so sagen sollen.“ Ein NATO-Vertreter versicherte, man unterstütze die „Souveränität und territoriale Unversehrtheit“ der Ukraine. Man werde helfen, „solange es nötig ist“.

Die Sache ist damit aber nicht abgetan. Das beginnt schon mit der Formel vom Helfen, „solange es nötig ist“. Sie zeigt, dass tatsächlich manche im Bündnis so denken, wie Jenssen es beschrieben hat. „So lange wie nötig“ ist eben nicht dasselbe wie „bis der letzte Russe die Ukraine verlassen hat“. Diese Formel, die übrigens auch der Bundeskanzler benutzt, lässt Platz für territoriale Arrangements.

Ukraine A und Ukraine B

Die Überlegungen, von denen Jenssen sprach, beruhen auf zwei Annahmen. Die erste ist, dass in diesem Krieg so bald keine Seite siegen wird. Dann könnte die Ukraine irgendwann dauerhaft aus zwei Zonen bestehen: einer besetzten und einer unbesetzten. Diejenigen im Bündnis, die über einen Deal „Land gegen NATO-Mitgliedschaft“ nachdenken, nehmen das in Kauf. Für Kiew dagegen ist das kaum zu akzeptieren.

Hier kommt der zweite Aspekt dieses Konzepts ins Spiel: das Angebot, die unbesetzte Zone der Ukraine in die NATO aufzunehmen, bevor der Rest befreit ist. Das wiederum will Kiew unbedingt. Der Chef der Präsidialkanzlei, Andrij Jermak, hat unlängst zusammen mit dem früheren NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen solche Gedanken vorgetragen. Die beiden verwiesen darauf, dass auch Deutschland 1955 nur mit seinem freien Teil ins Bündnis aufgenommen wurde. Diesem Beispiel will die Ukrai­ne folgen. Allerdings will sie zugleich weiter um ihren besetzten Osten und Süden kämpfen.

Von Gebietsabtretungen ist im ukrainischen Konzept zwar keine Rede, aber in der Umgebung der Präsidialkanzlei weiß man, dass die Idee trotzdem so verstanden werden kann, als gebe es eine gedankliche Bruchlinie: Eine geschützte „Ukraine A“ steht neben einer „Ukraine B“, in der weiter Krieg herrscht. Wenn Kiew so etwas hinnehmen würde, könnte das als Zeichen der Verzichtsbereitschaft gelesen werden.

Um diese Deutung auszuschließen, wird unter anderem erwogen, eine mögliche NATO-Garantiegrenze nicht direkt an der Front verlaufen zu lassen, sondern ein gutes Stück weiter hinten. Dann könne die neue Linie nicht so gedeutet werden, als habe die Ukraine alles aufgegeben, was dazwischen liegt. So eine nach hinten versetzte Linie in gehörigem Abstand zum Kampfgebiet soll auch verhindern, dass die NATO gleichsam aus Versehen in den Krieg hineingezogen wird.