Krieg gegen die Ukraine : Wer liefert Russland Waffen? 

Die russischen Waffenarsenale leeren sich, so berichtet es das britische Verteidigungsministerium regelmäßig mit Verweis auf Geheimdienstberichte. Zum Ausgleich greift Moskau auf alte Waffen- und Munitionsbestände zurück, und die Rüstungsindustrie fährt die Produktion hoch. Zudem versucht die russische Führung, durch Importe von Waffen ihre Armee für den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu versorgen.

Als wichtigster Lieferant gilt das iranische Regime. Teheran versorgt Moskau vor allem mit verschiedenen Drohnen: Die Shahed-129 und die Shahed-191 sind nach Angaben des United States Institute of Peace sogenannte Aufklärungs- und Angriffsdrohnen, die Sprengstoff ab­werfen können. Neben diesen kleineren Drohnen setzt Russland auch die Mohajer-6 ein.

Weitere Modelle sind die „Kamikaze“-Drohnen Shahed-131 und Shahed-136, die sich nur geringfügig von­einander unterscheiden. Die Shahed-136 kann mit 50 Kilogramm Sprengstoff bestückt werden und Ziele in 2000 Kilometer Entfernung erreichen. Nach Infor­mationen des Bulletin of the Atomic Scientists sind diese Drohnen besonders effektiv darin, Ziele tief in der Ukraine zu treffen.

Drohnen können leicht abgefangen werden

Der Vorteil der Drohnen ist, dass sie sehr billig sind. Da sie aber nicht besonders schnell werden – die Shahed-136 etwa erreicht eine Geschwindigkeit von 185 Kilometern in der Stunde –, können die Ukrainer sie oft abschießen. Die Drohnen werden allerdings häufig in Schwärmen eingesetzt, sodass es meist nicht gelingt, alle abzufangen.

Teheran hatte zunächst bestritten, die Drohnen an Russland zu verkaufen. Im November 2022 teilte das Regime dann mit, die Drohnen seien Monate vor Beginn des russischen Angriffskriegs geliefert worden. Forscher des Conflict Armament Research haben jedoch eine im April 2023 in der Ukraine abgeschossene Drohne untersucht.

Nach Angaben der Forscher kann sie erst 2023 an Russland geliefert worden sein: Im Navigationssystem der Shahed-136 Drohne soll sich ein chinesisches Teil befunden haben, das erst im Januar hergestellt wurde. Das könnte auch Aufschluss darüber geben, wie schnell das iranische Regime Drohnen herstellen und nach Russland liefern kann.

Russland soll im Gegenzug erbeutete westliche Waffensysteme liefern, die iranische Revolutionswächter mithilfe des „Reverse-Engineering” analysieren. Die Waffen werden auseinandergebaut, ihre Technologie wird studiert und rekonstruiert. Laut einem iranischen Kommandeur hat dieses Verfahren bei der Entwicklung der Shahed-Drohnen eine Rolle gespielt, nachdem der Iran 2011 eine amerikanische Spionagedrohne abgefangen habe.

Der Weg der Waffen nach Russland

Außerdem hat das ukrainische Militär im März 2023 bei der Analyse von abgeschossenen und weniger beschädigten Drohnen herausgefunden, dass ein Großteil der Bauteile der Shahed-131 und Shahed-136 aus dem Westen stammte. Sie seien zum Beispiel über den chinesischen Onlinehändler Aliexpress zu erwerben.

Doch wie gelangen die Waffen nach Russland? Der Nachrichtensender Sky News berichtete im März 2023 von zwei unter russischer Flagge fahrenden Fracht­schiffen, die im Januar 2023 den iranischen Hafen Amirabad übers Kaspische Meer in Richtung Russland verlassen haben sollen. Das Kaspische Meer wird für Russland bei der Umgehung von Sanktionen bedeutender.

Nach Angaben einer Quelle aus Sicherheitskreisen sollen etwa 300.000 Granaten sowie 100 Millionen Schuss Munition, unter an­derem für Raketenwerfer, Mörser und Maschinengewehre, transportiert worden sein. Sky News konnte die Frachtschiffe mitsamt ihrer Route anhand von Satellitenbildern zurückverfolgen, die Fracht selbst konnte aber nicht unabhängig verifiziert werden.

Schon im vergangenen Jahr iden­ti­fizierte das amerikanische „Bureau of Industry and Security“ drei iranische Flugzeuge, die auffällig oft nach Moskau ge­flogen sein sollen. Die Zahl der ira­nischen Frachtflüge nach Russland habe seit dem Einmarsch in die Ukraine erheblich zugenommen.

Es soll unter anderem Elektronik transportiert worden sein. Aus einem ebenfalls von Sky News im Juni 2023 veröffentlichten Rüstungsvertrag von September 2022 geht hervor, dass Russland Munition, Panzergranaten und Raketen im Wert von über einer Million Dollar vom iranischen Regime gekauft hat, wobei die Munition den größten Teil des Kaufs ausmacht.