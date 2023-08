In Annas Praxis geht es aber nur am Rande um den Krieg. In den Sitzungen sprechen die Patienten über die Probleme des Alltags, die alltäglichen Gefühle. Denn selbst nach nächtlichem Beschuss, wenn die Menschen mehrere Stunden im Schutzraum verbringen, gehen sie morgens zur Arbeit. Wo sie immer noch mit den gleichen Problemen konfrontiert sind, die sie früher auch schon hatten. Nach Kriegsausbruch sind sie eine Zeit lang in den Hintergrund getreten. Nun merken Annas Patienten, das die Probleme nicht verschwunden sind. Und noch etwas beobachtet die Therapeutin: Mehr Menschen leiden unter Angstzuständen. Und die Nachrichten machen es nicht besser. Als im Juni die Russen den Kachowka-Staudamm im Süden der Ukraine sprengten, beschädigten sie damit auch das ­Sicherheitsempfinden der Kiewer Hun­derte Kilometer entfernt. Aller vorherigen Schrecken zum Trotz war das noch einmal eine neue Dimension. „Wir haben begriffen, dass Russland eine rote Linie überschritten hat“, sagt Anna. „Das alles möglich ist in diesem Krieg.“

Anna ist neben ihrer Arbeit in Kiew Freiwillige in einem Projekt namens „Psychologen im Krieg“. Regelmäßig fährt sie in die Städte in Frontnähe, nach Cherson, Saporischschja. Wo kein Luftalarm vor einschlagenden Artilleriegeschossen warnt. Auch dort geht das Leben weiter. Jeder tut, was er kann, um es weitergehen zu lassen. Die Menschen wissen, dass sie damit auch ihre Truppen motivieren. Sie wollen den Soldaten, die das Land beschützen, zeigen, dass es sich lohnt für die Ukraine kämpfen, sagt ­Anna. Deshalb pflanzen sie Blumen, kümmern sich um sie, versuchen, Städte am Laufen zu halten. „Wenn die Soldaten zurückkommen, sehen sie, dass es Leben gibt.“