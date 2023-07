Die vierte Nacht in Folge nimmt das russische Militär ukrainische Hafenstädte unter Beschuss. Gleichzeitig übt es offenbar den Abschuss von Schiffen auf dem Schwarzen Meer. In Kiew sorgt der Rücktritt des Kulturministers für einen Skandal.

In der Nacht zu Freitag hat Russland Odessa abermals mit Raketen angegriffen. Ein Marschflugkörper schlug in einem Getreidespeicher ein. Dabei wurden nach örtlichen Behördenangaben zwei Mitarbeiter verletzt und 100 Tonnen Gerste sowie 20 Tonnen Erbsen vernichtet. Bereits vier Nächte in Folge richten sich nächtliche russische Raketen- und Drohnenangriffe gegen südukrainische Hafenstädte am Schwarzen Meer. Mehrfach wurden offenbar gezielt die Hafeninfrastruktur und Getreidespeicher unter Beschuss genommen.

Am Montag hatte sich Russland aus dem Getreideabkommen zurückgezogen, welches unter Beteiligung der Vereinten Nationen und der Türkei ausgehandelt wurde. Dieses ermöglichte die sichere Ausfuhr ukrainischen Getreides über drei Häfen im Gebiet Odessa – zwei davon wurden in den vergangenen Tagen beschädigt. Mit Drohungen und Luftangriffen möchte Moskau offenbar die Fortführung von Getreideausfuhren über das Schwarze Meer ohne russische Sicherheitsgarantien verhindern. Zu dieser Drohkulisse passen Aufnahmen, die das russische Verteidigungsministerium am Freitag veröffentlichte. Die Videos sollen die Zerstörung eines Schiffs auf dem Schwarzen Meer mit Anti-Schiffs-Marschflugkörpern zeigen. Moskau hatte angekündigt, Frachtschiffe auf dem Weg in ukrainische Häfen seit Mitternacht als „potentielle Träger militärischer Fracht“ zu werten.

Kulturminister schmeißt hin

Derweil der ukrainische Kulturminister Oleksandr Tkatschenko wegen der umstrittenen Finanzierung von Kulturprojekten während des russischen Angriffskrieges zurückgetreten. „Ich habe dem Ministerpräsidenten heute Abend mein Rücktrittsgesuch überbracht, da es eine Welle von Missverständnissen über die Bedeutung von Kultur in Kriegszeiten gab“, schrieb Tkatschenko am Freitag auf Facebook.

Am Donnerstag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache gesagt, er habe seinen Regierungschef gebeten, eine Ablösung Tkatschenkos zu erwägen. Bei dem Streit geht es um mehrere teure Kulturprojekte, unter anderem um die Fertigstellung eines Nationalmuseums, das an die ukrainischen Opfer der Hungersnot in den 1930er Jahren erinnern soll. Kiew sieht den „Holodomor“ als vorsätzlichen Völkermord durch die sowjetische Führung unter Josef Stalin an. Dafür hatte Tkachenko umgerechnet mehr als zwölf Millionen Euro vorgesehen, die vom Parlament im Juli schon gebilligt worden waren. Zudem wollte das Ministerium umgerechnet mehr als 800.000 Euro für die Produktion einer Fernsehserie ausgeben.

Selenskyj hatte in seiner Ansprache genau das kritisiert. In Kriegszeiten sollte die Hauptaufmerksamkeit des Staates, und damit auch der staatlichen Ressourcen, auf der Verteidigung liegen, sagte er. „Museen, Kulturzentren, Symbole, Fernsehsendungen – all das ist wichtig, aber jetzt gibt es andere Prioritäten.“ Unter anderem für Kultur müsse die Regierung daher alternative Finanzierungsmöglichkeiten finden. Tkatschenko verteidigte seine Ausgabenwünsche am Freitag. Kultur sei während des Krieges wichtig für die Menschen. „Sowohl private als auch Haushaltsmittel sind im Krieg gegen die Kultur nicht weniger wichtig als Drohnen, denn die Kultur ist ein Schutzschild für unsere Identität und unsere Grenzen“, schrieb er auf Facebook.

Zudem ist der ukrainische Botschafter in Großbritannien, Wadym Prystajko, nach einer kritischen Äußerung über den Präsidenten von seinem Posten abberufen worden. Selenskyj ließ das entsprechende Dekret ohne nähere Erläuterungen am Freitag veröffentlichen. Vor knapp einer Woche hatte der Botschafter Selenskyj im britischen Fernsehen „ungesunden Sarkasmus“ vorgehalten. Prystajko war drei Jahre lang auf seinem Posten in London. Vorausgegangen war eine Bemerkung des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace, der von Kiew mehr Dankbarkeit für bisher gewährte Hilfe im Krieg einforderte. Selenskyj fragte daraufhin, was der britische Minister genau wolle. „Wir können jeden Morgen dem Minister persönlich nach dem Aufwachen danken.“ Prystajko hatte diesen Schlagabtausch als kontraproduktiv kritisiert.