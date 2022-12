El Salvador und Honduras : Krieg gegen Banden in Zentralamerika: Populär und oberflächlich

Ein Polizist patrouilliert im Kampf gegen die Bandenkriminalität am 3. Dezember 2022 in Soyapango, El Salavador. Bild: EPA

In Teilen von Honduras herrscht seit mehr als zwei Wochen der Ausnahmezustand. Die Regierung von Präsidentin Xiomara Castro hat 20.000 Polizisten und andere Sicherheitskräfte mobilisiert, um gegen die beiden mächtigen kriminellen Banden „Mara Salvatrucha“ und „Barrio 18“ vorzugehen, die in den vergangenen Wochen mit einer Welle von Erpressungen gegen Privatpersonen und Unternehmen Angst und Schrecken verbreitet haben.

Die Banden zündeten Busse an und töteten Busfahrer, die ihre „Kriegssteuer“ nicht bezahlen konnten. In diesem Jahr wurden in Honduras über 40 Busfahrer ermordet. Die honduranische Regierung geht in ihrem Krieg gegen die Banden über die Verfassung hinaus. Die Polizei ist befugt, verdächtige Personen festzunehmen, ohne dass ein Haftbefehl erforderlich ist. Ein Verdacht genügt.