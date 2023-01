Korruption in der Ukraine : Krieg an zwei Fronten

„Gerechtigkeit ist eines der Fundamente von Zusammenhalt.“ Mit markanten Sätzen wie diesen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag in seiner abendlichen Videoansprache einen verstärkten Kampf gegen die Korruption in seinem Land angekündigt. Für die kommende Woche versprach Selenskyj konkrete Maßnahmen, um Korruption und Bereicherung im Amt zu bekämpfen.

Robert Putzbach Redakteur in der Politik Folgen Ich folge

In den Tagen zuvor hatte es mehrere Verdachtsfälle gegeben, zum Teil mit Beteiligung von ranghohen Mandatsträgern. Im Zentrum des Skandals stehen das Verteidigungsministerium, der stellvertretende Minister für Infrastruktur und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei „Diener des Volkes“. Ausgangspunkt waren in mehreren Fällen investigative Medienberichte. Auch Selenskyj bedankte sich in seiner Ansprache bei den Journalisten, „die sich mit allen Fakten befassen und so ein vollständiges Bild herstellen“.