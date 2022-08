Aus fadenscheinigen Gründen : Kremlgegner Nawalny in Isolationszelle verlegt

Der inhaftierte russische Kremlgegner Alexej Nawalny muss eigenen Angaben zufolge abermals in eine Isolationszelle. Die Begründung wirkt fadenscheinig – Nawalny selbst vermutet dahinter eine Entscheidung der politischen Führung in Moskau.

Der Kremlgegner Alexej Nawalny ist nach eigenen Angaben im russischen Straflager in eine Isolationszelle verlegt worden. Die Strafe werde offiziell damit begründet, dass er bei einem Gang durchs Lager entgegen einer Anordnung drei Sekunden lang die Hände nicht hinter dem Rücken gehalten habe, heißt es in einer Mitteilung, die Nawalny am Mittwoch auf Twitter veröffentlichen ließ. Der 46-Jährige vermutet eine Entscheidung der politischen Führung in Moskau dahinter. Zudem hatte er kürzlich die Gefängnisleitung mit der Gründung einer Gefangenengewerkschaft verärgert.

Nawalny musste nach eigenen Angaben bereits vergangene Woche drei Tage in der 2,5x3 Meter kleinen Zelle verbringen – angeblich, weil er einen Knopf nicht vorschriftsmäßig zugeknöpft hatte. Dieses Mal soll er fünf Tage ausharren. „Hier sitze ich mal wieder in meinem höllischen Wandschrank mit einer Tasse und einem Buch“, schrieb der prominente Gegner von Präsident Wladimir Putin. „Das ist natürlich irgendwie langweilig. Ich glaube, ich muss lernen, wie man meditiert.“

Wegen angeblichen Betrugs sitzt Nawalny in der Strafkolonie 6 in Melechowo etwa 260 Kilometer nordöstlich von Moskau – unter besonders harten Haftbedingungen. Im Mai bestätigte ein Gericht die neunjährige Haftstrafe. International gilt er als politischer Gefangener. Nawalny hatte sich in Deutschland von einem Giftanschlag im August 2020 erholt, war dann aber freiwillig nach Russland zurückgekehrt.