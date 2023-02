Aktualisiert am

Die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ hat der russischen Journalistin Marina Owsjannikowa zur Flucht verholfen, die durch ein Protestplakat im Fernsehen bekannt geworden war. Jetzt ist sie in Paris.

Owsjannikowa im Februar in Paris bei einer Pressekonferenz mit dem Generalsekretär von „Reporter ohne Grenzen“, Christophe Deloire Bild: AP

Die Journalistin Marina Owsjannikowa ist mit ihrem Plakat-Protest in den russischen Fernsehnachrichten berühmt geworden. Jetzt hat sich die 44 Jahre alte Russin zurückgemeldet – in Paris. Mithilfe von „Reporter ohne Grenzen“ sei ihr die Flucht gelungen, berichtete sie im Lokal der Journalistenorganisation in Paris. Die „Operation Evelyne“ war nach den Worten des Generalsekretärs von „Reporter ohne Grenzen“, Christophe Deloire, bereits im September eingefädelt worden.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Die Journalistin stellte einen Antrag auf politisches Asyl in Frankreich. Der französische Präsident hatte Owsjannikowa im Präsidentenwahlkampf im März 2022 Schutz angeboten. Er wolle ihr helfen, dass sie „ihre Arbeit als Journalistin“ fortsetzen könne, sagte Macron, der damals wegen seines Verhandlungswillens gegenüber Wladimir Putin in der Kritik stand. Am 14. März 2022 hatte sie in der Hauptnachrichtensendung des russischen Staatssenders Perwyj Kanal das Schild „Beenden Sie den Krieg. Glauben Sie der Propaganda nicht. Hier werden Sie belogen“ hochgehalten.

Nach dem Sechs-Sekunden-Auftritt wurde sie vorübergehend festgenommen und zu einer Geldstrafe verurteilt. Vom Springer-Verlag erhielt Owsjannikowa ein Angebot, für die „Welt“ zu berichten. Sie setzte sich nach Berlin ab, geriet aber schon bald in die Kritik, weil sich ihre Beiträge um sie selbst drehten und russische Kriegsverbrechen in der Ukraine unerwähnt ließen, wie etwa der polnische Schriftsteller Szczepan Twardoch in der F.A.Z. bemängelte.

Das Ukraine Crisis Media Center (USMC) erhob den Vorwurf, sie könne nicht glaubwürdig für freien Journalismus einstehen, habe sie doch jahrelang für die russischen Staatsmedien gearbeitet.

Mehr zum Thema 1/

In Paris setzte sie jetzt ihre Selbsterzählung fort, schilderte ihre Flucht mit sieben unterschiedlichen Autos und wie sie ihre elektronische Fußfessel mit einer Drahtschere durchtrennte. Laut ihrer Darstellung muss sie in Frankreich um ihr Leben fürchten. „Meine Freunde in Russland fragen mich, ob mir Nowi­tschok, Polonium oder ein Autounfall lieber wäre“, sagte sie. Die 1978 geborene Frau ist mit ihrer Tochter nach Frankreich gekommen. Ihr Sohn weigerte sich, der Mutter zu folgen, ihr Ex-Mann arbeitet weiterhin beim russischen Propagandasender RT. Ihre Erfahrungen hat sie zu einem Buch unter dem Titel „Zwischen Gut und Böse. Wie ich mich endlich der Kreml-Propaganda entgegenstellte“ verarbeitet.