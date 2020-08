Verdacht auf Vergiftung : Kreml-Kritiker Nawalnyj wird nach Berlin geflogen

Der möglicherweise vergiftete russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalnyj soll heute in Deutschland eintreffen. Ziel ist eine Behandlung in der Berliner Charité. Das Weiße Haus kommentiert den Fall.

Der lebensgefährlich erkrankte russische Regierungskritiker Alexej Nawalnyj soll wegen einer möglichen Vergiftung in Deutschland behandelt werden. Ein Spezialflugzeug, das den 44-Jährigen aus dem russischen Omsk nach Berlin holen soll, sei am frühen Freitagmorgen aus Deutschland gestartet, sagte der Filmproduzent Jaka Bizilj der Deutschen Presse-Agentur. Demnach befand sich auch ein Team von Medizinern an Bord der Maschine. Zuvor seien alle nötigen Genehmigungen zu einer Verlegung aus Russland erteilt worden. Nawalnyj könne noch an diesem Freitag in Berlin ankommen, wo er in der Charité behandelt werden soll. Kosten für Flug und Behandlung würden von Privatleuten bezahlt, sagte Filmproduzent Bizilj.

Der Nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten, Robert O’Brien, hat sich besorgt über die mutmaßliche Vergiftung geäußert. „Sollten die Russen dahinter stecken, hätte dies Auswirkungen auf unsere künftigen Beziehungen“, sagte O’Brien am Donnerstag in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News. Nawalnyj sei ein sehr mutiger Mann, der es wage, in Russland gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufzustehen.

Nawalnyj war am Donnerstag in einem ernsten Zustand in ein Krankenhaus in der sibirischen Stadt Omsk gebracht worden. Er hatte am Morgen auf dem Rückflug von einer Reise durch Sibirien nach Moskau das Bewusstsein verloren, das Flugzeug machte daraufhin eine Zwischenlandung in Omsk. Nach Angaben eines Arztes des Krankenhauses lag Nawalnyj im Koma und wurde künstlich beatmet. Sein Zustand sei ernst, aber stabil. Zuvor hatte er gesagt, die Ärzte kämpften um Nawalnyjs Leben. Er schloss nicht aus, dass Nawalnyj vergiftet worden sei.

Vergifteter Tee?

Diese Vermutung hatte zuvor dessen Sprecherin Kira Jarmysch geäußert. Sie vermutete, dass Nawalnyj vor dem Abflug am Flughafen von Tomsk etwas in den Tee getan worden sei. Dieser Tee sei das Einzige gewesen, was Nawalnyj an dem Tag zu sich genommen habe. In den vergangenen Jahren haben mehrere bekannte Kremlkritiker schwere Vergiftungen nur knapp überlebt.

Nawalnyjs Ehefrau, Julija Nawalnaja, wurde am Donnerstag erst mehrere Stunden nach ihrer Ankunft in Omsk zu ihrem Mann gelassen. Zuvor war ihr der Zugang mit der Begründung verweigert worden, sie habe keine Heiratsurkunde dabei.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte eine Behandlung Nawalnyjs in einem deutschen Krankenhaus angeboten. Deutschland sei zu aller gesundheitlichen Hilfe bereit, sagte die Kanzlerin am Donnerstag bei einem Treffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Südfrankreich. Kremlsprecher Dmitrij Peskow sagte, man sei bereit, Nawalnyjs Mitstreiter angesichts der wegen Covid-19 geschlossenen Grenzen bei ihrem Vorhaben zu unterstützen.

Der Wunsch nach einer Behandlung in Berlin sei von der Familie an ihn herangetragen worden, sagte Bizilj. Der Gründer der Initiative „Cinema for Peace“ sprach von einer „humanitären Aktion“ wie 2018. Vor zwei Jahren war der Aktivist Pjotr Wersilow, Mitglied der russischen Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot, aus Moskau zur Behandlung nach Berlin geholt worden. Wersilow verdächtigte den russischen Geheimdienst, ihn vergiftet zu haben. Pussy Riot ist mit Aktionen gegen Justizwillkür und Korruption international bekannt geworden.

Immer wieder Angriffe auf Nawalnyj

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wünschte Nawalnyj eine schnelle und vollständige Genesung. Sollte sich der Verdacht einer Vergiftung bestätigen, „müssen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden“, twitterte Borrell.

Auf Nawalnyj hat es immer wieder tätliche Angriffe gegeben. Regelmäßig wird er zu Arreststrafen von bis zu 30 Tagen verurteilt. Mitstreiter Nawalnyjs und zahlreiche russische Kremlkritiker sehen einen Zusammenhang zwischen der mutmaßlichen Vergiftung und den im September anstehenden Wahlen in mehreren Regionen Russlands.