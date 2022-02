Ukraine-Russland-Krise : Kreml: Keine Pläne für Gipfeltreffen

Der amerikanische Präsident Joe Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben dem Elysée-Palast in Paris zufolge einem von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron vorgeschlagenen Gipfeltreffen im Ukraine-Konflikt „grundsätzlich“ zugestimmt. Das Treffen „kann nur stattfinden, wenn Russland nicht in die Ukraine einmarschiert“, teilte der Elysée-Palast in der Nacht zum Montag weiter mit, nachdem Macron zuvor mit den beiden Staatschefs telefoniert hatte.

Frankreich zufolge soll das Treffen zwischen Biden und Putin von den jeweiligen Außenministern, Antony Blinken und Sergej Lawrow, bei ihrem Treffen am Donnerstag vorbereitet werden. Am Montag soll sich Lawrow bereits mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian treffen.

Kreml: Keine Pläne für Treffen

Kurz darauf äußerte Bidens Pressesprecherin Jen Psaki, die USA seien „verpflichtet, die Diplomatie bis zum Beginn einer Invasion fortzusetzen“. Biden habe „grundsätzlich einem Treffen mit Präsident Putin zugestimmt ... wenn es nicht zu einer Invasion kommt“.

Aus dem Kreml hieß es am Montag, es gebe keine Pläne für ein Treffen Putins mit Biden. Ein solches sei möglich, „wenn es die Staatsoberhäupter für zielführend halten“, sagte Putins Sprecher, Dmitrij Peskow. Derzeit sei aber nur eine „Fortsetzung des Dialogs auf Ministerebene“ geplant. Für diese Woche seien Kontakte der Außenminister Russlands, der Vereinigten Staaten und Frankreichs möglich.

Macron hatte am Sonntag zweimal mit Putin gesprochen. Dem Kreml zufolge vereinbarten Macron und Putin beim ersten Telefonat, „die Wiederherstellung des Waffenstillstands zu erleichtern und Fortschritte bei der Lösung des Konflikts zu gewährleisten“. Putin habe in dem Gespräch aber auch „Provokationen“ der ukrainischen Armee angeprangert. Anschließend sprach Macron mit Biden, bevor er am Abend abermals Putin anrief.

Militärmanöver in Belarus

Als mögliches Zeichen für Entspannung war die Ankündigung aus Moskau gewertet worden, seine schätzungsweise 30.000 Soldaten aus dem Nachbarland Belarus abzuziehen. Das belarussische Verteidigungsministeriums erklärte nun jedoch, Präsident Alexandr Lukaschenko und Putin hätten angesichts der „Eskalation“ des Ostukraine-Konflikts entschieden, ihr gemeinsames Militärmanöver fortzusetzen.

Diese Darstellung „entspricht nicht den Äußerungen von Präsident Putin“, erklärte allerdings der Elysée-Palast nach Macrons erstem Telefonat mit dem Kreml-Chef. Dieser habe seine Absicht kundgetan, seine Truppen aus Belarus nach Abschluss der laufenden Militärübungen abzuziehen.

Lage in der Ostukraine spitzt sich weiter zu

In der Ostukraine nahm die Gewalt indessen weiter zu. Nach ukrainischen Angaben starben am Samstag zwei ukrainische Soldaten durch Granatbeschuss. AFP-Journalisten hörten am Sonntag weitere Explosionen an der Front zwischen Separatisten und Regierungstruppen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte eine Wiederaufnahme der Verhandlungen über einen Waffenstillstand unter Führung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Auf der Münchner Sicherheitskonferenz bot Selenskyj Putin ein Treffen an. Er wandte sich jedoch auch gegen eine „Appeasement-Politik“ zur Besänftigung der russischen Seite und forderte abermals eine klare Perspektive für einen Nato-Beitritt der Ukraine.

Am Sonntagabend telefonierte der französische Präsident auch mit dem britischen Premierminister Boris Johnson. Einem Sprecher von Johnsons Büro zufolge waren die beiden sich „einig, dass die kommende Woche für die Diplomatie von entscheidender Bedeutung sein wird“. Johnson begrüßte demnach Macrons Engagement, eine diplomatische Lösung zu suchen, betonte jedoch das die „Stimme der Ukraine in allen Gesprächen zentral bleiben muss“.