Aktualisiert am

Gewalt in Frankreich

Gewalt in Frankreich :

Gewalt in Frankreich : Feuerwehrmann stirbt bei Einsatz während der Krawalle

Bei einem Einsatz in einem Vorort von Paris ist ein 24 Jahre alter Feuerwehrmann zusammengebrochen. Die Todesursache ist bislang unklar. Derweil gibt es erste Zweifel an der Authentizität des Videos, das die Krawalle ausgelöst hat.

Das zerstörte Rathaus der Stadt Persan in der Nähe von Paris am Montag Bild: Reuters

Die Unruhen in Frankreich flauen nach Angaben des französischen Innenministers ab. Die Schadensbilanz der Nacht zu Montag fasste das Innenministerium mit 352 Bränden sowie 297 angezündeten Fahrzeugen zusammen. 157 Personen wurden festgenommen, in den vorangegangenen Nächten waren es bis zu 1000 gewesen.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Ein 24 Jahre alter Feuerwehrmann, Dorian D., ist während eines Löscheinsatzes in einer Tiefgarage in Saint-Denis zusammengebrochen und kurze Zeit später im Militärkrankenhaus Percy gestorben, wie Innenminister Gérald Darmanin am Montag mitteilte.

Der Feuerwehrmann im Rang eines Obergefreiten war mit 200 anderen Feuerwehrmännern um 3 Uhr nachts in die brennende Tiefgarage in dem Pariser Vorort ausgerückt. Noch ist die Todesursache ungeklärt. Sie sei „zutiefst traurig“ über den Tod des jungen Feuerwehrmannes, teilte Premierministerin Elisabeth Borne mit. „Das muss jetzt endlich aufhören“, sagte Justizminister Eric Dupond-Moretti mit Blick auf die Brandstiftungen. Im Radiosender France Inter kündigte er eine „entschlossene Antwort“ an. Plünderungen hätten nichts mit Betroffenheit über den Tod des 17 Jahre alten Jugendlichen Nahel M. zu tun, so Dupond-Moretti.

Was haben die Polizisten zu Nahel gesagt?

Derweilen sind Zweifel an der Authentizität der Tonaufnahmen des Todesvideos entstanden. Der Videomitschnitt einer Passantin hatte maßgeblich zur emotional aufgeladenen Reaktion beigetragen und den Verdacht einer bewusst herbeigeführten Tötung genährt. Die Aufnahmen waren millionenfach in den sozialen Netzwerken mit der Äußerung eines der Polizisten geteilt worden: „Du kriegst gleich eine Kugel in den Kopf!“

Die Generalinspektion der Polizei (IGPN) hat die Aufnahmen analysiert und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Polizisten stattdessen gerufen haben: „(Motor) Ausschalten“ sowie „Hände hinter den Kopf!“. Das berichtete der staatliche Fernsehsender France 2 am Montag. Die Generalinspektion der Polizei wird erstmalig nicht von einem Polizisten geleitet, sondern von einer Staatsanwältin. Die 41 Jahre alte Agnès Thibault-Lecuivre hatte zuvor an der Seite des langjährigen Anti-Terror-Staatsanwaltes Francois Molins die Kommunikation mit den Medien geleitet.

Für Montagnachmittag haben tausende von Bürgermeistern zu Kundgebungen für den „Bürgerfrieden“ vor den Rathäusern aufgerufen. Der Vorsitzende der französischen Bürgermeistervereinigung AMF, David Lisnard, sagte: „Die Ordnung muss wieder hergestellt werden. Die Bürgermeister tragen dazu bei.“ Der Republikaner, der das Rathaus von Cannes leitet, strebt an, die schweigende Mehrheit zu mobilisieren.

Spendenaktion für Polizist in der Kritik

„Den Unruhestiftern ist gemein, dass sie die Republik verachten und Frankreich hassen. Wir wollen die Republik respektieren und mögen Frankreich“, sagte Lisnard dem Fernsehsender TF1. Auch Präsident Emmanuel Macron setzt auf die Bürgermeister, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Er will an diesem Dienstag 220 Bürgermeister aus besonders betroffenen Gemeinden und Städten im Elysée-Palast empfangen.

Indes wird darüber gestritten, warum eine Spendenaktion für die Familie des Polizisten so viel Erfolg hat. Der 38 Jahre alte bisher vielfach ausgezeichnete Polizist Florian M. sitzt in Untersuchungshaft, er ist wegen vorsätzlicher Tötung angeklagt. Seine Familie ist bedroht worden und hat ihren Wohnsitz verlassen müssen. An die Schulwand der Tochter waren Morddrohungen gesprüht worden. Bei der Spendenaktion sind innerhalb weniger Tage mehr als 800.000 Euro eingegangen.

Organisiert wird die Spendenaktion von dem aus Ägypten stammenden Spitzenbeamten Jean Messiha, der sich zunächst im Rassemblement National und zuletzt für den rechtsextremen Präsidentschaftskandidaten Eric Zemmour engagierte. Der 52 Jahre alte Absolvent der französischen Kaderschmiede ENA ist in Kairo geboren und hat sich als „Araber von außen, Franzose von innen“ einen Namen in den Medien gemacht. Marine Le Pen hat sich von Messiha distanziert, nachdem dieser den Islam als „inkompatibel mit der Republik“ bezeichnete. Die Spendenaktion „trägt nicht zur Befriedung bei“, sagte Justizminister Dupond-Moretti am Montag.