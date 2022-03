Besuch des Innenministers : Die Korsen gehen auf die Barrikaden

Aktualisiert am

Seit Tagen kommt es zu Krawallen auf Korsika. Nun ist der französische Innenminister Darmanin zu Zugeständnissen bereit und stellt den Korsen Autonomie in Aussicht.

Protest wegen des Angriffs auf Yvan Colonna am 10. März auf Korsika Bild: AFP

Mit Barrikaden und Brandsätzen ist der französische Innenminister auf Korsika begrüßt worden. Bevor sein Flugzeug am Mittwochnachmittag auf dem Flughafen von Ajaccio landete, stürmten Aktivisten die Steuerbehörde in der Stadt und besetzten sie. Das Finanzamt gilt als Symbol des französischen Zentralstaates, den viele Korsen loswerden wollen.

Dabei kam Innenminister Gérald Darmanin als neuer Korsika-Beauftragter mit einem wichtigen Versprechen im Gepäck. „Ich will einen präzedenzlosen Dialog eröffnen“, sagte er der Zeitung Corse-Matin, „wir sind bereit, bis zur Autonomie zu gehen“. Die Kehrtwende einen knappen Monat vor den Präsidentenwahlen hat Skepsis hervorgerufen. Regionalratschef Gilles Siméoni sagte vor seinem Gespräch mit Darmanin, man wolle prüfen, was er unter Autonomie verstehe. Der Eindruck, der Präsident wolle sich Ruhe erkaufen, überwiegt.

Bislang hat sich die Regierung in Paris immer geweigert, der Mittelmeerinsel einen ähnlichen Autonomie-Status wie Polynesien oder der Insel La Réunion zu verleihen. Die Heimstatt Kaiser Napoleons sollte französisch bleiben. Dieser Devise folgte auch Präsident Emmanuel Macrons bisherige Korsika-Beauftragte Jacqueline Gourault. Sie lehnte es ab, die Autonomie Korsikas in die Verfassung schreiben zu lassen. Stattdessen war geplant, in Verfassungsparagraph 72-5 einen „spezifischen Charakter“ Korsikas zu erwähnen.

Radikale Kräfte

Die Verfassungsänderung ist aber bis heute nicht beschlossen worden, vorgeblich weil die rechtsbürgerliche Mehrheit im Senat dagegen sei. Währenddessen wuchs die Wut auf der Insel. Seit Dezember 2015 haben die Nationalisten die Mehrheit an den Urnen errungen. Der Zusammenschluss Fà populu inseme (etwa: das Volk versammeln) des nationalistischen Regionalratsvorsitzenden Simeoni erhielt bei den Regionalwahlen im vergangenen Juni von neuem mehr als 40 Prozent der Stimmen. Doch die Basis hat sich während der mühsamen Versuche Simeonis radikalisiert, die Regierung auf dem Verhandlungswege zu Zugeständnissen zu bewegen.

Seit dem 2. März sind Unruhen auf der Insel ausgebrochen. Annähernd hundert Polizisten wurden verletzt. Sie feuerten annähernd 4000 Tränengasgranaten, es kam an vielen Orten zu schwerer Sachbeschädigung. Grund für die anhaltenden Ausschreitungen ist ein islamistischer Anschlag auf Yvan Colonna, der gerade für die Jugend den Kampf Korsikas für Eigenständigkeit verkörpert.

Die Umstände des Angriffs im Sicherheitstrakt der Haftanstalt in Arles sind äußerst suspekt. Wie inzwischen bekannt ist, wurde Colonna beim Frühsport acht Minuten allein mit einem als höchst gefährlich eingestuften Häftling, Franck Elong Abé, gelassen, der den Sportraum reinigen sollte. Der aus dem Kamerun stammende Islamist stürzte sich auf Colonna und versuchte, ihn zu erwürgen.

Erst als der Islamist an die Tür klopfte und behauptete, Colonna habe einen Herzinfarkt erlitten, schritten die Wächter ein. Der Tathergang ist von Videokameras aufgezeichnet worden. Colonna liegt seither im Koma. Innenminister Darmanin verglich den Anschlag am Mittwoch mit der Enthauptung des Geschichtslehrers Samuel Paty. „Ich finde vollkommen übertrieben, dass man uns ein Staatsverbrechen vorhält, dabei handelt es sich um einen Terroranschlag“, sagte Darmanin.

Mordanschlag auf den Präfekten im Februar 1998

Der Ziegenhirte Yvan Colonna, Sohn eines sozialistischen Abgeordneten, hatte im Februar 1998 mit einem Mordkommando den Präfekten Claude Erignac mit Kopfschüssen aus dem Hinterhalt in Ajaccio getötet. Der Mordanschlag galt dem Präfekten als höchsten Vertreter des verhassten Zentralstaates. Mit Hilfe eines breiten Solidaritätsnetzwerkes gelang es Colonna, sich fünf Jahre lang im korsischen Maquis, den unbewohnten Gegenden des Bergmassivs, zu verstecken und der Polizei zu entkommen.

Das Verhältnis zum Präfektenmörder blieb auch nach seiner Verurteilung und Inhaftierung in einem Gefängnis auf dem Festland zwiespältig. Für einen Teil der Jugend blieb Colonna ein Held, der für die gerechte Sache zur Waffe gegriffen hatte. Urlauber auf der Mittelmeerinsel können an entlegenen Winkeln mit Graffiti besprühte Ortsschilder oder Wegmarken mit dem Namen Colonna entdecken.

Zum Wahlerfolg der Nationalisten trug auch das Versprechen bei, Colonna und seine zwei Komplizen auf eine Haftanstalt auf der Insel zurückzuholen. Für Regionalratschef Simeoni, Sohn des verstorbenen korsischen Freiheitskämpfers Edmond Simeoni, ist Colonna ein politischer Häftling. Lange stieß er mit diesen Thesen auf taube Ohren in Paris. Doch angesichts der Welle der Gewalt ist die Regierung jetzt zu Zugeständnissen bereit.

Colonnas Häftlingsstatus wie der seiner zwei Komplizen wurde geändert. Sie können bei nächster Gelegenheit in die Haftanstalt Borgo nach Korsika verlegt werden. „In sieben Jahren Verhandlungen haben wir nicht so viel erreicht wie mit sieben Tagen Gewalt“, sagte ein Sprecher der Studentengewerkschaft Ghuventu Paolina.

Für etablierte Nationalisten wie Simeoni knüpft die radikale Jugendbewegung an den historischen Kampf Korsikas an. Seit einem halben Jahrhundert komme es zu Zusammenstößen mit dem Zentralstaat. „Es ist Zeit ein neues Kapitel zu öffnen“, sagte Simeoni im Radiosender France Info. Er betonte, dass es nicht um staatliche Unabhängigkeit, sondern um Autonomie mit weitreichenden gesetzgeberischen Kompetenzen für die Regionalregierung gehe.

Eine der Hauptforderungen betrifft den Immobilienmarkt. Etwa 40 Prozent aller Immobilien auf der Insel sind das Eigentum von Urlaubern, die es nur als Feriendomizil nutzen. Für die Einheimischen führt der hohe Immobilienpreis dazu, dass viele sich kein Eigenheim leisten können und selbst die Mieten sehr hoch sind. Das befeuert die Unzufriedenheit unter den Jüngeren. Bislang darf die Regionalregierung aber keine Gesetze für den Immobilienmarkt beschließen, die nur Korsika betreffen. Auch die Sprachenfrage bleibt aktuell. Frankreich weigert sich, die korsische Sprache mit der französischen gleichzustellen.