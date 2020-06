Kosovos Präsident Hashim Thaçi : „Amnestie? Niemals“

Am Donnerstag vergangener Woche führte der Autor dieses Textes per Telefon ein Interview mit dem kosovarischen Staatspräsidenten Hashim Thaçi. Die verschriftlichte Variante der Tonbandaufnahme wurde wenige Tage später von Thaçis Mitarbeiterstab mit einigen Änderungen sowie Hinzufügungen versehen und dann zur Veröffentlichung autorisiert. Es ging in dem Interview um das für diesen Samstag im Weißen Haus in Washington geplante Gipfeltreffen Thaçis mit dem serbischen Staatspräsidenten Aleksandar Vučić.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Doch am Mittwochnachmittag wurde bekannt, dass gegen den Präsidenten des Kosovos Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlassen wurde. Dies teilte der Sonderankläger des Kosovo-Gerichts in Den Haag mit. Der Ankläger wirft Thaçi sowie weiteren Personen vor, für etwa hundert Morde verantwortlich zu sein. Das Interview mit Thaçi ist deshalb nicht obsolet, doch erscheinen seine Antworten auf einige Fragen nun unwillkürlich in einem neuen Licht. Das soll an dieser Stelle dokumentiert werden: Das vollständige Interview mit dem Präsidenten des Kosovos können Sie hier nachlesen.