Kurti kündigt Antrag an : Auch das Kosovo will jetzt schnell in die EU

Der Ukrainekrieg hat die Debatte über eine EU-Erweiterung belebt. Davon will jetzt das Kosovo profitieren. Nach einem Treffen mit Olaf Scholz in Prishtina kündigt der Ministerpräsident einen baldigen Antrag an.

Das Kosovo will in Kürze einen Antrag auf EU-Beitritt stellen. „Wir planen in diesem Jahr, uns für den Kandidaten-Status für die Europäische Union zu bewerben“, sagte der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti am Freitag nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Prishtina.

Man unterstütze auch die angestrebte Mitgliedschaft der Ukraine, die von einer „absurden Invasion“ Russlands betroffen sei. Noch im Juni wollen die Staats- und Regierungschefs der EU auf einem Gipfeltreffen darüber beraten, ob sie der Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten verleihen. Im Angesicht der russischen Bedrohung hatten die Republik Moldau und Georgien das ebenfalls vor kurzem beantragt. Nicht zuletzt Bundeskanzler Scholz machte aber wiederholt deutlich, man dürfe über die neuen Anträge nicht die EU-Pläne der Balkanstaaten außer acht lassen.

Scholz würdigt Kosovo für klare Haltung

„Die EU ist unser Schicksal“, sagte Kurti nach seinem Treffen mit Scholz. Man wolle Ihr schneller beitreten, als bisher geplant. Der Bundeskanzler hatte zuvor hervorgehoben, dass Prishtina die Versöhnung mit Belgrad vorantreiben müsse. „Wichtig für Kosovo ist, dass der EU-geführte Dialog zwischen Kosovo und Serbien vorankommt“, sagte Scholz.

„In Zeiten wie diesen wird uns der Wert von Frieden und Sicherheit noch einmal ganz neu verdeutlicht“, fügte der Kanzler mit Blick auf den Ukrainekrieg hinzu. Kosovo und Serbien müssten „mit einem umfassenden nachhaltigen Abkommen eine politische Lösung finden, die auch zur regionalen Stabilität beiträgt“.

Scholz würdigte die klare Haltung der Regierung in Prishtina zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. „Albin Kurti und die Regierung Kosovos haben durch ihre Unterstützung aller Maßnahmen und Sanktionen gezeigt, dass Kosovo als verlässlicher Partner eng an unserer Seite und der Seite der europäischen und internationalen Gemeinschaft steht“, sagte der Kanzler.