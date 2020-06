Präsident des Kosovos : Thaçi wegen Kriegsverbrechen angeklagt

Das Haager Sondertribunal zur Ahndung von Kriegsverbrechen im Kosovo hat Anklage und Haftbefehl gegen den kosovarischen Präsidenten Hashim Thaçi erlassen. Ihm werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt. Thaçi war zur Zeit des Kosovo-Krieges 1999 politischer Sprecher und Verhandlungsführer der „Befreiungsarmee Kosovo“ (UÇK). Das Sondertribunal wirft Thaçi sowie weiteren Personen in zehn Punkten vor, für etwa hundert Morde verantwortlich zu sein. Unter anderem geht es um Mord, Folter und Verfolgung.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Die Anklage sei bereits im April erhoben, aber nicht öffentlich gemacht worden, hieß es von dem Gericht. Sie müsse noch von einem Richter bestätigt werden. In einem Gespräch mit dieser Zeitung, das vorige Woche geführt worden ist, hatte Thaçi Gerüchte, er strebe eine Amnestie für Kriegsverbrechen an, entschieden zurückgewiesen. Dies sei in seinen Gesprächen mit dem serbischen Staatspräsidenten Aleksandar Vučić „niemals“ Thema gewesen: „Wir haben so ein Thema nicht diskutiert und werden es niemals diskutieren.“

Das 2015 in Den Haag eingerichtete Sondertribunal befasst sich speziell mit Verbrechen, die Mitglieder der UÇK während des Krieges begangen haben sollen. Auch der ehemalige kosovarische Minis- terpräsident Ramush Haradinaj war schon wegen Kriegsverbrechen angeklagt – allerdings vor dem UN-Tribunal für das frühere Jugoslawien –, wurde jedoch aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Thaçi und anderen Angeklagten wird nun offenbar auch das „Verschwindenlassen“ missliebiger Personen und Behinderung der Ermittlungen vorgeworfen. Thaçis Stab, der sich via Frankfurt auf der Reise zu Gesprächen in Washington befand, war zunächst nicht für Nachfragen zu erreichen.

Der während des Kriegs 1999 erst 31 Jahre alte Thaçi war zwar eine Führungsfigur der UÇK, jedoch in ihren Reihen nicht unumschränkt entscheidungsbefugt, wie etwa die damalige amerikanische Außenministerin Madeleine Albright in ihren Memoiren festhält. Zu den Angeklagten gehört nach ersten Berichten auch der frühere Parlamentspräsident Kadri Veseli, ebenfalls ein UÇK-Veteran. Laut Mitteilung des Anklägers ist die Anklageschrift das Ergebnis einer „langwierigen Untersuchung“ und spiegele die Entschlossenheit der Ermittler wider, alle Anklagepunkte zweifelsfrei zu beweisen.