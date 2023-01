Kosovo-Konflikt : Im ewigen Krisenkreislauf?

Checkpoint: Kosovarische Polizisten in der Nähe des Ortes Jarinje an der Grenze zu Serbien Bild: AP

Die Barrikaden sind geräumt, die Soldaten wieder in den Kasernen, doch der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo ist nur vertagt – gelöst ist er nicht. Ohne eine umfassende Einigung dürfte der Streit die europäische Politik immer wieder aufs Neue beschäftigen. Zwar nutzt Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vučić die Spannungen vor allem zur innenpolitischen Mobilisierung, also zur Festigung seiner Macht. Seine Medienmaschine beschwört seit Jahren regelmäßig die Gefahr eines Kriegs mit dem Kosovo herauf, den der Machthaber von Belgrad in Wirklichkeit schwerlich führen will, da seine Armee es dann mit der NATO zu tun bekäme.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Doch pokert Vučić inzwischen durch die ständige Steigerung der Panikdosis dermaßen hoch, dass ihm die Kontrolle über das Spiel eines Tages entgleiten könnte. Die verbalen Ausfälle des serbischen Präsidenten – zuletzt beschimpfte er unter anderen den kosovarischen Regierungschef Albin Kurti als „terroristischen Abschaum“ – sind in Brüssel, Berlin und anderen Hauptstädten mit Befremden zur Kenntnis genommen worden. Ebenso wenig ist dort aber aus dem Blick geraten, dass auch Prishtina noch eine Bringschuld zu leisten hat in diesem Streit.