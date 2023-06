Vjosa Osmani am 14. Juni in Straßburg Bild: EPA

Seit fast einem Vierteljahrhundert – genauer seit dem Ende des Luftkriegs der NATO gegen das Rumpfjugoslawien des serbischen Gewaltherrschers Slobodan Milošević im Jahr 1999 – haben sich die Vereinigten Staaten und die Europäische Union im Kosovo militärisch, wirtschaftlich und politisch in hohem Maße engagiert. Ohne die mehrheitliche Unterstützung des Westens hätte die kosovarische Unabhängigkeitserklärung vom Februar 2008 keine Aussicht auf Erfolg gehabt.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Anders als in Afghanistan war das westliche Engagement im Kosovo auch durchaus erfolgreich. Demokratischer als Serbien, dessen Provinz es einst war, ist das Kosovo heute allemal, und auch um rechtsstaatliche Standards oder Medienfreiheit ist es in Prishtina besser bestellt als in Belgrad. Anders als in der serbischen Regierung kokettiert im kosovarischen Kabinett zudem niemand mit einer Nähe zum Regime des russischen Diktators Putin.