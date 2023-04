Der frühere peruanische Präsident Alejandro Toledo (2001-2006) hat sich den Behörden in den Vereinigten Staaten gestellt. Der wegen Korruptionsvorwürfen in seiner Heimat gesuchte Ex-Staatschef erschien am Freitag vor Gericht in San José im US-Bundesstaat Kalifornien, wie peruanische Medien übereinstimmend unter Berufung auf Justiz- und Diplomatenkreise berichteten.

Die peruanischen Behörden hatten 2017 einen Haftbefehl gegen Toledo erlassen und seine Auslieferung beantragt. Toledo wird vorgeworfen, 20 Millionen US-Dollar Bestechungsgeld vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht für den Bau der Fernstraße Interoceanica zwischen Atlantik und Pazifik angenommen zu haben. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm 20 Jahre Haft. Der 77-Jährige bestreitet die Vorwürfe.

Die Affäre um Odebrecht gilt als größter Korruptionsskandal Lateinamerikas. Nach Schätzungen der US-Justiz zahlte der Konzern in zwölf Ländern rund 785 Millionen Dollar (734 Millionen Euro) an Schmiergeld. Oft waren Bauprojekte am Ende teurer als geplant. So kostete das Teilstück der Interoceanica in Peru statt der geplanten 850 Millionen schließlich 2,1 Milliarden US-Dollar.

Es ist wahrscheinlich, dass Toledo nach seiner Überstellung in ein Gefängnis bei Lima gebracht wird. Er wäre dann neben Alberto Fujimori und Pedro Castillo der dritte Ex-Präsident seines Landes, der dort derzeit untergebracht ist. Fujimori, der von 1990 bis 2000 regierte und für den die Haftanstalt extra gebaut wurde, verbüßt dort nach einer Verurteilung wegen Menschenrechtsverletzungen ein 25-jährige Haftstrafe. Castillo sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wegen des Vorwurfs der Rebellion ermittelt wird, nachdem er im Dezember versucht hatte, den Kongress aufzulösen.