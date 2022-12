Korruption im EU-Parlament? : Koffer und Taschen voller Geld

Selten ist Qatar so gelobt worden. Der Ausrichter der Fußball-WM sei „Vorreiter bei Arbeitnehmerrechten“, sagte Eva Kaili, als sie am 21. November im Europäischen Parlament sprach. Es ging um eine Entschließung der Abgeordneten zur Lage der Menschenrechte in dem Emirat und zur Rolle des Weltfußballverbands bei der Vergabe der WM. Darin war von Tausenden Arbeitsmigranten die Rede, die beim Bau der Stadien ums Leben gekommen sein sollen.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Doch die griechische Sozialdemokratin, eine der vierzehn Vizepräsidenten des Parlaments, sah das ganz anders: „Sie haben sich aus freier Wahl zu einer Vision verpflichtet und sie haben sich der Welt geöffnet“, schwärmte sie über das Emirat. Ihren Kollegen im Straßburger Plenum hielt sie dagegen vor: „Trotzdem rufen einige hier dazu auf, sie zu diskriminieren. Sie schüchtern sie ein und sie beschuldigen jeden, der mit ihnen spricht oder Kontakte hat der Korruption.“ Es ist ein Satz, bei dem einem heute der Atem stockt.

Am Freitagabend wurde Eva Kaili, 44 Jahre alt, von der belgischen Polizei unter akutem Korruptionsverdacht festgenommen, wie die belgische Bundesanwaltschaft bestätigte. Nach einem Bericht der Zeitung „L’Echo“ wurden sie und ihr Vater auf frischer Tat ertappt. Der Vater sei mit einem „Koffer voller Geldscheine“ erwischt worden, als er versucht habe, sich abzusetzen. Bei einer Durchsuchung des Privathauses der Politikerin seien dann „mehrere weitere, mit Geldscheinen gefüllte Taschen“ gefunden worden.

Das reichte, um die Abgeordnete festzunehmen. Die parlamentarische Immunität schützt sie nicht, wenn ein dringender Tatverdacht und Verdunkelungsgefahr vorliegen. Binnen 48 Stunden muss ein Haftrichter darüber entscheiden, ob sie in Untersuchungshaft bleibt. Von ihrer Partei Pasok wurde sie noch am Freitagabend ausgeschlossen, ihre Mitgliedschaft in der Fraktion der Sozialdemokraten wurde suspendiert.

Kaili ist die prominenteste, aber nicht die einzige Angeschuldigte in diesem Korruptionsfall, der in Brüssel hohe Wellen schlug und sich zu einer Vertrauenskrise der gesamten Institution auswachsen könnte. Vier weitere Personen wurden nach Hausdurchsuchungen an fünfzehn unterschiedlichen Orten der belgischen Hauptstadt, darunter Büros im EU-Parlament, von der Polizei verhört und in Gewahrsam genommen.

Nach übereinstimmenden Berichten belgischer Medien gehört dazu der frühere EU-Abgeordnete Pier-Antonio Panzeri, ein italienischer Sozialdemokrat, Präsident der Nichtregierungsorganisation „Kampf gegen Straflosigkeit“. In seinem Privathaus soll am Freitagmorgen ein Koffer mit 600.000 Euro Bargeld beschlagnahmt worden sein.

Qatar weist Vorwürfe zurück

Festgenommen wurde auch Luca Visentini, seit kurzem Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes, nachdem er jahrelang diese Position an der Spitze des Europäischen Gewerkschaftsbundes versehen hatte. Außerdem betroffen sind zwei Assistenten von Europaabgeordneten, darunter Francesco G., der Lebensgefährte Kailis. Ihre Büros wurden durchsucht und von der Polizei versiegelt.

„Die Durchsuchungen wurden im Rahmen einer breit angelegten Ermittlung wegen des Verdachts der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, der Korruption und der Geldwäsche vorgenommen“, teilte die belgische Bundesanwaltschaft mit. Die Ermittler verdächtigten „einen Golfstaat, zu versuchen, die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen des Europäischen Parlaments zu beeinflussen“, und zwar durch „Zahlung erheblicher Geldbeträge oder das Angebot beträchtlicher Geschenke an Dritte, die eine strategisch bedeutende Position im Europäischen Parlament innehaben“. So berichtete es die Zeitung „Le Soir“, die am Freitag als erste von den Durchsuchungen und Festnahmen Wind bekam.