Korruptionsskandal : Qatars langer Arm im EU-Parlament

Maria Arena hatte keine Wahl mehr. Am Mittwochabend trat die belgische So­zialistin vom Vorsitz des Ausschusses für Menschenrechte im Eu­ropäischen Parlament zurück. Andernfalls hätte die Konferenz der Fraktionsvorsitzenden am Donnerstag ein förm­liches Abwahlverfahren eingeleitet, wie zuletzt gegen Eva Kaili, die ihren Posten als Vizepräsidentin verlor, nachdem die Justiz bei ihr große Mengen Bargeld fand und sie unter Korruptionsverdacht in Un­tersuchungshaft steckte. Auch bei Arena geht es bei dem Skandal um Einflussnahme durch Qatar und Marokko, der das Parlament seit einem Monat erschüttert.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Im Mai hatte sie an einer Konferenz über Menschenrechte in Doha teilgenommen, Flüge und Hotel ließ sie sich vom Gastgeber bezahlen, dem Emirat Qa­tar. Das kam erst am Mittwoch heraus, weil Arena es der Parlamentsverwaltung nicht gemeldet hatte.

Zunächst machte sie ihre Sekretärin für den Regelverstoß verantwortlich und warb in einer Mail an ihre Fraktionsgenossen um Verständnis. Das aber wollte niemand mehr aufbringen. Denn die Autorität der 56 Jahre al­ten Politikerin aus der Wallonie war schon in den vorigen Tagen erschüttert worden, als immer neue Details aus den Ermittlungen bekannt wurden.

Politiker „alter Schule“

„Ich erkläre klar und deutlich, dass ich in keinerlei Weise in diesen Skandal verwickelt bin“, beteuerte Arena in ihrer Rücktrittserklärung. Weder hätten die belgischen Behörden die Aufhebung ihrer parlamentarischen Immunität beantragt noch ihr Büro oder ihre Wohnung durchsucht. Das unterscheidet sie in der Tat von den anderen Abgeordneten, gegen die er­mittelt wird. Gleichwohl spielt sie eine wichtige Rolle in diesem Fall.

Wegen ihrer Funktion als Vorsitzende eines Ausschusses, der im Zentrum des qatarischen Interesses stand, weil er sich mit der Lage im Emirat befasste. Und wegen ihrer Nähe zu Pier Antonio Panzeri, der wie Kaili in Un­tersuchungshaft sitzt und nach allem, was bisher bekannt ist, die Spinne im Netz der Einflussnahme war.

Der 67 Jahre alte Sozialdemokrat ge­hörte von 2004 bis 2019 dem Europä­ischen Parlament an. Von seinen Genossen wird er als Politiker „alter Schule“ be­schrieben, was in diesem Fall heißen soll: Panzeri war Kommunist und Gewerkschaftssekretär, bevor er sich zum Linksdemokraten wandelte. Im Parlament führte er ab 2017 den Ausschuss für Menschenrechte, kurz DROI genannt, ein weitgehend selbständiges Untergremium des Auswärtigen Ausschusses. Nachdem er bei der Europawahl sein Mandat verloren hatte, gründete er in Brüssel eine Organi­sation namens „Fight Impunity“, die vorgab, sich weltweit für den Schutz von Menschenrechten einzusetzen.

Tatsächlich war es eher eine Tarnorganisation zur Einflussnahme für potente Klienten wie Qa­tar. „Es musste ein System gefunden werden, das keinen Alarm auslöste“, so be­schrieb es Panzeris rechte Hand, Francesco G., gegenüber den Ermittlern. G. war Assistent Panzeris im Parlament und Mitbegründer von „Fight Impunity“. Er ist der Lebensgefährte Eva Kailis, beide haben eine zwei Jahre alte Tochter.