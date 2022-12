Vizepräsidentin verhaftet : Was kommt im EU-Korruptionsskandal noch heraus?

Roberta Metsola während einer Sondersitzung des EU-Parlaments am 13. Dezember in Straßburg Bild: dpa

Es sind Tage der Unsicherheit und der Verunsicherung für das Europäische Parlament. Während sich die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter am Montag auf den Weg nach Straßburg machten, rückte die belgische Polizei abermals am nunmehr ziemlich leeren Brüsseler Sitz des Parlaments an und durchsuchte zehn Büros. Darunter waren das Büro der unter Korruptionsverdacht verhafteten Vizepräsidentin Eva Kaili und die Arbeitsräume von zwei weiteren sozialdemokratischen Abgeordneten, Marc Tarabella und Maria Arena, beide aus Belgien.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Tarabella, dessen Privathaus am Samstag durchsucht worden war, fror seine Mitgliedschaft in der Fraktion ein – womit er einem solchen Beschluss der Sozialdemokraten zuvorkam. Arena und zwei weitere italienische Sozialdemokraten traten von ihren Ämtern im Parlament zurück, bleiben aber Fraktionsmitglieder.

Ob sie damit rechne, dass in den nächsten Tagen weitere Namen aus ihrer Fraktion bekannt würden, wurde die spanische Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten am Dienstag gefragt. „Wir müssen abwarten und sehen, was geschieht“, antwortete Iratxe García, die nun um den Ruf ihrer Fraktion bangen muss, der zweitstärksten im Parlament.

Bisher sind nur Sozialdemokraten in den Korruptionsskandal verwickelt, der die Institution seit Freitag erschüttert. Es handle sich um Einzelfälle, sagte García und kündigte zugleich eine interne Untersuchung an. „Die S&D-Fraktion, die die laufende Untersuchung unterstützt, prüft rechtliche Schritte gegen diejenigen, die die Demokratie im Parlament untergraben“, teilte Jens Geier mit, der die Gruppe der SPD-Abgeordneten leitet.

„Wir werden Reformen einleiten“

Von ihrer Fraktion wurde Kaili schon am Freitagabend ausgeschlossen, wie auch von ihrer Partei Pasok. Danach wurden ihr die Befugnisse als Vizepräsidentin entzogen. Am Dienstag folgte der nächste Schritt: Das Parlament wählte Kaili förmlich ab. Dafür stimmten 625 Abgeordnete, selten war sich das Haus so einig, von ganz links bis ganz rechts. Zwei Abgeordnete enthielten sich, einer stimmte dagegen, ein Unabhängiger aus Kroatien. Ein Bericht zur Visumfreiheit für Qatarer wurde zurück in den Ausschuss verwiesen; eigentlich hatte das Parlament den Weg für Verhandlungen frei machen wollen. Am Donnerstag wollen die Abgeordneten über eine Resolution abstimmen, dann geht es auch um die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses.

Den Ton dieser Sitzungswoche hatte Roberta Metsola vorgegeben, als sie das Plenum am Montagabend eröffnete. „Das Europäische Parlament wird angegriffen, die europäische Demokratie wird angegriffen“, sagte die Christdemokratin aus Malta. „Feinde der Demokratie“, „böswillige Akteure, die mit autokratischen Drittländern in Verbindung stehen“, hätten versucht, Abgeordnete und Mitarbeiter „als Waffen einzusetzen“.

Es war der erkennbare Versuch, das Parlament zum Opfer zu erklären und den Druck, der auf der Institution lastet, weiterzugeben an den Auftraggeber der mutmaßlichen Bestechungen. Auch Iratxe García wählte diese Strategie: „Sollte bewiesen werden, dass Qatar versuchte, die europäische Demokratie zu untergraben, wollen wir Sanktionen sehen.“

Allerdings gehören zu Bestechung immer zwei: einer, der besticht, und einer, der sich bestechen lässt. Natürlich sind das Einzelpersonen – aber konnten sie Schlupflöcher und Schwächen ausnutzen, die systematisch sind? Das ist jetzt die große Frage. Metsola sagte dazu einige Worte, an denen sie nun gemessen werden wird: „Wir werden nicht einfach weitermachen wie bisher, sondern Reformen einleiten, um herauszufinden, wer Zugang zu unseren Räumlichkeiten hat, wie diese Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und Personen finanziert werden, welche Verbindungen zu Drittländern sie haben.“ Sie forderte „mehr Transparenz bei Treffen mit ausländischen Akteuren und den mit ihnen verbundenen Personen“.

Keine unabhängige Ethikbehörde

Genau das hatte die Mehrheit des Parlaments jedoch abgelehnt, als das Transparenzregister im Frühjahr 2021 überarbeitet worden war. Kontakte mit Regierungen sind demnach nicht meldepflichtig, sie werden als Diplomatie eingestuft. Ob sich nun eine Mehrheit findet, das zu revidieren, ist offen. „Eine neue Debatte hinsichtlich unserer Transparenzregeln brauchen wir nicht“, sagte etwa der CDU-Europaabgeordnete Daniel Caspary. „Die erhobenen Vorwürfe widersprechen Anstand, Gesetzen und auch schon jetzt den internen Regeln, die wir uns als Parlament gesetzt haben.“

Mehr zum Thema 1/

Auch eine unabhängige Ethikbehörde gibt es bisher nicht. Die Überwachung der Regeln obliegt einem Beratungsausschuss von fünf Abgeordneten, der nicht über Kompetenzen zur Durchsetzung verfügt. „Konkret führt dies dazu, dass bestehende Regeln kaum bis gar nicht kontrolliert werden“, befand Daniel Freund von den Grünen.