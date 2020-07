Korruption und Corona : Tausende protestieren gegen Netanjahu

Am zweiten Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hat das Jerusalemer Bezirksgericht den Beginn der Zeugenaussagen auf den kommenden Januar festgelegt. Entsprechende Verhandlungstermine sollen dann dreimal die Woche stattfinden, beschloss die Vorsitzende Richterin am Sonntag.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien mit Sitz in Tel Aviv. F.A.Z.



Netanjahus Verteidigung hatte aufgrund der Corona-Pandemie verlangt, die Verhandlungen um ein weiteres halbes Jahr zu verschieben. Der neue Verteidiger Jossi Segev gab an, nur für die Anhörung am Sonntag beauftragt worden zu sein, da die Frage nach seiner Bezahlung noch nicht geklärt worden sei. Anfang Juli war ein weiterer Anwalt Netanjahus von der Verteidigung zurückgetreten, nachdem die Behörden Netanjahus Antrag abgelehnt hatten, seine Verteidigung über eine Schenkung in Höhe von bis zu zweieinhalb Millionen Euro des mit ihm befreundeten amerikanischen Geschäftsmanns Spencer Partridge zu bezahlen.

Die Anklage gegen Netanjahu, die ihm Untreue, Vertrauensbruch und Korruption in drei Fällen vorwirft, hat zu Protesten in ganz Israel geführt, die sich durch das Vorgehen der Regierung in der Corona-Krise vergrößert haben. Am Samstag demonstrierten abermals rund zweitausend Israelis vor der Residenz des Ministerpräsidenten und siebentausend weitere in Tel Aviv. An rund zweihundert Straßenkreuzungen im ganzen Land gab es kleinere Kundgebungen.

Mehr zum Thema 1/

Die Regierung rang derweil weiter damit, Maßnahmen gegen Corona durchzusetzen. Am Wochenende hatte das Kabinett verfügt, dass Einkaufszentren, Fitnessstudios und zunächst Restaurants geschlossen werden, nach Protesten die Einschränkung gegen Restaurants indes wieder aufgehoben. Bislang hat der parlamentarische Corona-Ausschuss den Kabinettsbeschlüssen nicht zugestimmt.

Auch die Ankündigung Netanjahus von Mitte der Woche, jedem Haushalt einmalig zwischen zweihundert und achthundert Euro auszuzahlen, stößt unter Ökonomen weiter auf Widerstand und wurde bislang nicht verabschiedet. Nachdem die Vorsitzende des Corona-Ausschusses der Knesset einer Kabinettsentscheidung, Schwimmbäder zu schließen, aufgrund unzureichender Datenlage nicht zugestimmt hatte, verlangte Netanjahu den Rücktritt seiner Parteifreundin.

Während die Zahl der Corona-Toten in Israel mit 406 weiter vergleichsweise gering ist, lösen die Steigerungsraten von zuletzt rund 1800 täglichen Neuinfektionen weiter Besorgnis aus. Derzeit wird bei rund acht Prozent aller auf Corona Getesteten eine Infektion diagnostiziert, während den Behörden der Infektionsherd bei den meisten Infizierten nicht bekannt ist.