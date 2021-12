Korruption in Österreich : Die ÖVP und die „Hure der Reichen“

In Österreich erregt ein weiteres Ermittlungsverfahren der Korruptionsstaatsanwaltschaft Aufsehen, das mit politisch anstößigen Chats aus den Reihen der Regierungspartei ÖVP garniert ist. Diesmal geht es um das Steuerverfahren eines Unternehmers, der verdächtigt wird, 2016/17 mit Beziehungen ins ÖVP-geführte Finanzministerium unzulässige Vergünstigungen erwirkt zu haben. Im Zentrum steht dort der damalige Spitzenbeamte Thomas Schmid, wie schon in der Inseratenaffäre, in deren Zuge der frühere ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz gestürzt wurde. Die neuen Er­mittlungen haben, soweit bekannt, mit Kurz nichts zu tun. Für die ÖVP sind sie dennoch unangenehm, weil ein weiteres Mal die Handy-Kommunikation Schmids zeigt, dass das Finanz­ministerium als eine Art Zweigstelle der Partei betrachtet wurde – in diesem Fall zudem als eine Filiale, die den „Reichen“ dienstbar sei.

Der Unternehmer und Manager aus der Automobilzulieferungsbranche Siegfried Wolf erhielt 2016 einen Be­scheid über eine Steuernachzahlung von rund sieben Millionen Euro plus Strafzinsen von mehr als 680.000 Euro. Es ging um frühere Einkünfte in der Schweiz. Wolf hatte auf offiziellem Weg, schon da unter Einschaltung Schmids und des damaligen Finanz­ministers Hans-Jörg Schelling (ÖVP), bereits eine beträchtliche Verringerung der ursprünglichen Forderung von so­gar rund elf Millionen Euro erreicht. Soweit ist der Sachverhalt unstrittig. Doch ließ Wolf bestreiten, dass er sich ansonsten strafbar verhalten habe.

Klandestines Treffen an der Autobahnraststätte

Weil auch das Finanzamt einen Fehler gemacht hatte, verlangte Wolf, dass ihm zudem die Strafzinsen erlassen wür­den. Das lehnte die zuständige Fachabteilung im Ministerium als rechtlich unzulässig ab. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft, aus deren Akten ös­terreichische Medien zitieren, soll Wolf dann mit der Leiterin des für ihn da­mals zuständigen Finanzamts – unter anderem bei einem klandestinen Treffen an einer Autobahnraststätte – einen Nachlass in etwa der betreffenden Höhe vereinbart haben. Als korrumpierende Gegenleistung habe er bei Schmid er­wirkt, dass die Beamtin an eine andere, von ihr gewünschte Stelle versetzt würde. Die Fachabteilung sei gezielt übergangen worden. Schmid habe demnach selbst keinen Vorteil erhalten, aber zu einer möglicherweise strafbaren Handlung beigetragen.

Wolf hat angegeben, nie an die ÖVP gespendet zu haben. Bei Sebastian Kurz, der 2017 an die Parteispitze ge­langte, stand er zumindest so hoch im An­sehen, dass er ihn sich später als Auf­sichtsratsvorsitzenden der Bundes-Beteiligungsholding ÖBAG wünschte – hier ergibt sich wieder ein Knotenpunkt mit Schmid, der Alleinvorstand der ÖBAG wurde. Aus dem Aufsichtsratsposten für Wolf wurde dann allerdings nichts, über die Gründe gibt es unterschiedliche Darstellungen.

Dennoch ist die Sache für die Partei peinlich, weil der Eindruck entsteht, dass man mit den richtigen Beziehungen zu ÖVP-Leuten Vergünstigungen erhalte. In einem Chat mit einem Mitarbeiter im Ministerium verleiht Schmid den Wünschen Wolfs folgendermaßen Nachdruck: „Vergiss nicht – du hackelst (arbeitest; Red.) in einem ÖVP Kabinett!! Du bist die Hure für dich reichen (sic!)!“